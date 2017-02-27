Сирийская армия взяла господствующую высоту под Пальмирой

Сирийская армия при поддержке союзных отрядов ополчения выбила боевиков террористической группировки "Исламское государство"* со стратегически важной высоты к юго-востоку от Пальмиры, сообщает информагентство САНА со ссылкой на военный источник.

Согласно этим данным, к вечеру воскресенья военные установили контроль над высотой 939,5, которая является господствующей в горном районе Эль-Хаяль.

По словам собеседника агентства, боевики потеряли значительную часть живой силы, а также множество единиц военной техники.

На прошлой неделе сирийская армия взяла под контроль стратегически важный перекресток в пяти километрах от Пальмиры. Закрепившись у комплекса автошколы, военные используют этот район как плацдарм для освобождения от террористов близлежащих высот. Как только эта задача будет выполнена, стратегически важная транспортная авторазвязка на подступах к городу будет полностью зачищена от бандформирований.

Четырнадцатого февраля армия также вернула контроль над крупнейшим газовым месторождением в Сирии — Хиян, расположенным к западу от Пальмиры.

Террористы повторно захватили Пальмиру в середине декабря 2016 года. После этого российские военные опубликовали доказательства уничтожения исторических объектов города.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.