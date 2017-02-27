Сирия: Израильские диверсанты собирают разведданные на чужой территории

27.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

 

 

Точное место, где это имело место не сообщается из-за соображений безопасности.
Видео опубликованные на Channel 2 показал репортер Дани Kashmaru, сопровождавший солдат в ночной операции.

По словам репортера, подобные операции проводились ни один раз.
Сообщается, что элитное подразделение использовали передовые и сложные подслушивающие устройства для мониторинга боев между сирийской армией и непримиримыми группировками в этой области.

Израиль оказывает материально-техническую поддержку и медицинскую помощь оппозиционным силам ,в том числе террористической организации Jabhet аль-Нусра для борьбы с президентом Башарам Асадом.
Мишенью израильских военных самолетов неоднократно становились позиций сирийской армии под предлогом предотвращения получения современного оружия ливанской группировки Хезболлах.

 

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