Сирия: Израильские диверсанты собирают разведданные на чужой территории

Точное место, где это имело место не сообщается из-за соображений безопасности.

Видео опубликованные на Channel 2 показал репортер Дани Kashmaru, сопровождавший солдат в ночной операции.



По словам репортера, подобные операции проводились ни один раз.

Сообщается, что элитное подразделение использовали передовые и сложные подслушивающие устройства для мониторинга боев между сирийской армией и непримиримыми группировками в этой области.



Израиль оказывает материально-техническую поддержку и медицинскую помощь оппозиционным силам ,в том числе террористической организации Jabhet аль-Нусра для борьбы с президентом Башарам Асадом.

Мишенью израильских военных самолетов неоднократно становились позиций сирийской армии под предлогом предотвращения получения современного оружия ливанской группировки Хезболлах.