Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно

27.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно

Коротко о развитии наступления САА на Пальмиру.
К 27 февраля, сирийская армия продолжила продвижения вдоль трассы Тияс-Пальмира, расширяя зону контроля к северу и югу от дороги. На севере, после занятия нефтяных полей Джихар и Хайан, продолжились бои в направлении нефтяного поля Джазал. Армия восстанавливает разрушенные и оставленные в декабре опорные пункты к северу от дороги, которые должны обеспечить прикрытие флангов. Противник достаточно предсказуемо отошел на линию Хувайсис-Джазал, опираясь на которую он рассчитывает оказывать давление на растянутый фланг САА.

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно

Сирийское командование достаточно резонно пытается расширить территорию выступа вытянутого к Пальмире, чтобы снизить последующие риски связанные с фланговыми угрозами ключевой трассе снабжения, поэтому продвижение к основной оборонительной "линии" Халифата вполне напрашивается. Аналогичные действия предпринимаются и к югу, где армия вчера заняла высоту 939, контроль над которой должен обеспечить южный фланг группировки наступающей к перекрестку к западу от города.

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно

После занятия высоты, развернулись бои за сам перекресток, установление контроля над которым, позволит армии развить наступление на северо-восток, с целью овладения высотами, находящимися к северу от города. В прошлом году, именно занятие этих высот, привело к тому, что "черные" начали отводить войска из Пальмиры. В декабре 2016, потеря позиций на этих высотах так же предопределила поражение сирийцев. Полагаю, что в марте бои за эти высоты будут ключевыми для освобождения Пальмиры, которое вполне может состоятся уже в следующем месяце. Для выхода на ближние подступы к Пальмире после декабрьского отступления, сирийской армии понадобилось чуть более двух месяцев.

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно



Стоит отметить, что помимо ударов ВВС Сирии и ВКС РФ, в районе Пальмиры наносят авиаудары и американские самолеты.
Например, согласно отчету за 25 февраля, в районе Пальмиры было нанесено 7 авиаударов, в ходе которых было уничтожено 3 танка, 2 тачанки и несколько бензовозов.
Так же стоит напомнить, что наступление САА активно поддерживается группой российских ударных вертолетов.



Ниже, фотографии (Пальмира, Тияс, Восточный Хомс)

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно
На авиабазе Тияс.

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно
Немецкие противотанковые ракеты. Авиабаза Тияс.

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно
Уничтоженная техника Халифата.

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно
Российские и иранские военные советники в районе Пальмиры.

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно
Мины замаскированные под булыжники.

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно

Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно

 
Метки: ВКС РФ, Пальмира, САА, Сирия, Халифат, Хомс, война в Сирии, карты, фотографии

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 5 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
78, за 0,366