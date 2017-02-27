Сирия: Наступление на Пальмиру. Продробно





Коротко о развитии наступления САА на Пальмиру.

К 27 февраля, сирийская армия продолжила продвижения вдоль трассы Тияс-Пальмира, расширяя зону контроля к северу и югу от дороги. На севере, после занятия нефтяных полей Джихар и Хайан, продолжились бои в направлении нефтяного поля Джазал. Армия восстанавливает разрушенные и оставленные в декабре опорные пункты к северу от дороги, которые должны обеспечить прикрытие флангов. Противник достаточно предсказуемо отошел на линию Хувайсис-Джазал, опираясь на которую он рассчитывает оказывать давление на растянутый фланг САА.

Сирийское командование достаточно резонно пытается расширить территорию выступа вытянутого к Пальмире, чтобы снизить последующие риски связанные с фланговыми угрозами ключевой трассе снабжения, поэтому продвижение к основной оборонительной "линии" Халифата вполне напрашивается. Аналогичные действия предпринимаются и к югу, где армия вчера заняла высоту 939, контроль над которой должен обеспечить южный фланг группировки наступающей к перекрестку к западу от города.

После занятия высоты, развернулись бои за сам перекресток, установление контроля над которым, позволит армии развить наступление на северо-восток, с целью овладения высотами, находящимися к северу от города. В прошлом году, именно занятие этих высот, привело к тому, что "черные" начали отводить войска из Пальмиры. В декабре 2016, потеря позиций на этих высотах так же предопределила поражение сирийцев. Полагаю, что в марте бои за эти высоты будут ключевыми для освобождения Пальмиры, которое вполне может состоятся уже в следующем месяце. Для выхода на ближние подступы к Пальмире после декабрьского отступления, сирийской армии понадобилось чуть более двух месяцев.





Стоит отметить, что помимо ударов ВВС Сирии и ВКС РФ, в районе Пальмиры наносят авиаудары и американские самолеты.

Например, согласно отчету за 25 февраля, в районе Пальмиры было нанесено 7 авиаударов, в ходе которых было уничтожено 3 танка, 2 тачанки и несколько бензовозов.

Так же стоит напомнить, что наступление САА активно поддерживается группой российских ударных вертолетов.







Ниже, фотографии (Пальмира, Тияс, Восточный Хомс)













На авиабазе Тияс.





Немецкие противотанковые ракеты. Авиабаза Тияс.

















































































Уничтоженная техника Халифата.









































Российские и иранские военные советники в районе Пальмиры.





Мины замаскированные под булыжники.















Метки: ВКС РФ, Пальмира, САА, Сирия, Халифат, Хомс, война в Сирии, карты, фотографии