Трамп: Америка потратила на операции на Ближнем Востоке $6 трлн и ничего не добилась

Президент назвал такую ситуацию недопустимой

Соединенные Штаты потратили на Ближнем Востоке $6 трлн на военные операции и поддержку союзников, но в итоге ничего не добились.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на встрече с губернаторами штатов в Белом доме.

"Мы (США) никогда не проигрывали войн, я помню, что Америка никогда не проигрывала, - сказал хозяин Белого дома, уточнив, что говорит о своих молодых годах. - Ну а сейчас мы никогда не побеждаем в войнах, да и не сражаемся, чтобы побеждать".

"Мы воевали на Ближнем Востоке 17 лет... Мы потратили $6 трлн на Ближнем Востоке. Это просто недопустимо, ведь мы ничего не добились", - сказал американский лидер, добавив, что "ситуация в регионе сейчас куда хуже, чем она была 16-17 лет тому назад".

Трамп 28 января подписал распоряжение, предписывающее администрации США разработать "новый план", направленный на разгром группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Предварительный проект этого плана министр обороны США Джеймс Мэттис должен представить к концу текущего месяца. Наряду с этим президент потребовал от Пентагона найти новых зарубежных партнеров в целях активизации борьбы с ИГ.