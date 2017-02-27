Тюменские заводы осваивают импортозамещающие производства

Тюменский завод «Нефтемаш» перешел на серийное производство теплообменного оборудования. Продукцией тюменского производства уже заинтересовались российские нефтегазовые компании. По словам производителей, такое сотрудничество выгодно для заказчиков из-за низкой цены и сокращения времени на выполнение заказа, доставку и монтаж.

Производство теплообменников на «Нефтемаше» наладили в прошлом году. Полное название – сварной разборный теплообменник. Сфера применения – теплоэнергетика, химическое и нефтегазовое производства. Пока у этого оборудования нет российских аналогов.

Отметим, несколько лет назад руководство предприятия приняло решение заменить используемые на производстве импортные комплектующие на образцы российского производства. На сегодня эта задача решена на треть. Производители объяснили это стремлением поддержать российскую промышленность. Кроме того, это позволило увеличить налоговые отчисления и открыть новые рабочие места.

Производители отмечают, что в первое время крупные российские нефтегазовые компании неохотно шли на сотрудничество и заменяли импортное оборудование отечественным. Процесс пошел быстрее и легче, когда к реализации программы импортозамещения подключилось правительство области. По словам производителей, самая важная составляющая господдержки даже не финансовая, а организационная. «Иногда это работает более эффективно, чем прямые субсидии», – отмечает заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков.

За последние полтора года десятки предприятий региона расширили рынки сбыта, при этом их заработок составил порядка 20 миллиардов рублей. Что касается завода «Нефтемаш», он заключил контракты с «Сибуром», «Газпромом» и «Лукойлом». Сегодня оборудование, выпускаемое на предприятии, отвечает всем современным стандартам. За последние пять лет предприятие почти трехкратно нарастило объемы выпуска продукции, доведя годовой доход до 12 миллиардов рублей.