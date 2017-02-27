Убийцы из «Монсанто» ответили российской Госдуме, кто они есть и чего они стоят

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который запрещает выращивание и разведение в России генно-инженерно-модифицированных растений и животных, "Запрещается использовать для посева (посадки) семена растений, генетическая программа которых изменена с использованием методов генной инженерии, содержащие генно-инженерный материал, внесение которого не может являться результатом естественных (природных) процессов, за исключением посева (посадки) таких семян при проведении экспертиз и научно-исследовательских работ", — говорится в законопроекте. МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.

25.02.2017. Мировой лидер в области ГМО открыл первый завод в России – в 300 км от Татарстана

Мировой лидер по выращиванию генно-модифицированных организмов — американская компания Monsanto — торжественно открыла семенной завод возле поселка Октябрьский Зуевского района Кировской области. Таким образом первый завод компании в России занял территорию в 63 тыс. гектаров примерно в 300 км от Татарстана.

«Мы хотели обосноваться на российском рынке раньше, но нам мешало национальное законодательство. Однако на днях мы получили приятное известие от академии наук об отмене запрета на ГМО на территории страны. У нас большие амбиции. Мы планируем накормить нашими продуктами огромное количество людей. Надеемся обеспечить нашими агрикультурами розничные сети, заведения общепита, а также школы и детские сады» — сказал руководитель компании «Монсанто Россия» Исаак Левенштайн, передает издание «Актуальные новости».

Напомним, издание RT ранее сообщало, что комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований готовит меморандум, опровергающий вред генно-модифицированных организмов.

Monsanto - многоотраслевая транснациональная компания, основанная в США в 1901 году. Специализируется на генетически модифицированной сельскохозяйственной продукции: семена кукурузы, сои, хлопка, также производит различные инсектициды и самый распространенный гербицид Roundup.

Компания также занимается производством военной продукции, от ракетного топлива до химического оружия и элементов боевых частей ядерных боеприпасов.

http://m.business-gazeta.ru/news/338208

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Хотелось бы сразу отметить, что «комиссия РАН по борьбе с лженаукой» это общественная организация ученых внутри РАН, и никакими высокими полномочиями и тем более властью и недвижимостью, ни от РАН ни от государства не обладает.

Так что гражданин Исаак Левенштайн, ссылаясь на такое обоснование диверсионно-террористической деятельности «Монсанто» в России, явно пытается отвлечь общественное внимание от своей настоящей российской «КРЫШИ», которая похоже прочно обосновалась в суверенном Казанском ханстве.

И не исключено, что по договоренности с некими высокопоставленными мордами из высоких кабинетов Кремля. Гораздо более влиятельных чем пристанище продажных дармоедов - госдума.

«Монсанто» колоритный образчик мировой ТНК, которая не гнушается ради высоких прибылей никакими средствами в своей политике на мировых рынках: от тривиального подкупа нужных госчиновников до организации заговоров против неуступчивых национальных правительств.

Российский механизм демократии устроен так, что в нем полностью отсутствуют низовые общественные организации, которые были бы способны задавать Власти вопросы о серьезных социально- общественных и политических проблемах и гарантированно получать от Власти ответы. Поэтому народу приходится пассивно ожидать развития любых событий вплоть до перехода их в острокризисную форму. Так и в случае с «Монсанто» и госдумой.

А ведь вроде совсем недавно российский обыватель был чрезвычайно возбужден и со всей страстью осуждал бандеровскую Украину за продажу той же «Монсанто» нескольких сот тысяч гектаров украинской плодородной земельки под производство ГМО-семян. Волновался, что произойдет самоопыление сельхозугодий на российской территории и даже звучали призывы срочно идти на Киев всей бронетанковой ратью, против ГМО-Монсанты. Еще вчера восторгался патриотическим подвигом госдумы своей неприступной грудью закрывшей Россию от подлой «Монсанты». И вот, на тебе!

Пока собирались, бронетанковый поход на Киев, против ГМО, стал не актуален. Враг уже прорвался к Волге и продвигается к Казани.

Идем на Казань!