В Абакане психически больной отец убил сына на глазах младшей дочери

После преступления мужчина сбежал и погиб под колёсами поезда. Тело абаканца опознала жена.

В столице Хакасии произошла семейная драма. По предварительной информации, мать оставила трёхлетнюю дочь и восьмилетнего сына вместе с отцом, а когда вернулась, обнаружила в квартире по Дружбы народов в Абакане тело своего старшего ребёнка. Дочка находилась вместе с ним и рыдала. По версии следствия школьника убил собственный отец, на глазах дочери. После преступления мужчина скрылся.

Известно, что позже он попал под поезд в районе станции Ташеба. Супруга уже опознала тело мужа. Известно, что у мужчины было психическое заболевание. Возбуждено уголовное дело.

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