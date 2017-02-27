В Абакане задержали 11 незаконных мигрантов

27.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Масштабный рейд сотрудники Управления по вопросам миграции и Центра противодействия экстремизму МВД Хакасии, при силовой поддержки ОМОН отдела Росгвардии, провели на одной из торговых баз города.

Представители силовых структур проверили документы у 53 иностранных граждан. Семнадцать человек не смогли предъявить документы и были доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. В итоге 11 иностранцев, это граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, оказались нарушителями и были привлечены к административной ответственности за несоблюдение установленного режима пребывания и проживания на территории России, сообщили в пресс-службе МВД по РХ.   

 

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