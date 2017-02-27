В Черногорске загоревшуюся машину тушили снегом

Так очевидцы и владелец пытались справиться с огнём до приезда спасателей.

Как сообщает ГУ МЧС России по Хакасии, в 16:48 на пульт диспетчера поступило сообщение о загорании легкового автомобиля в городе угольщиков. ЧП произошло на выезде из Черногорска. Для ликвидации огня привлекалось 9 человек и 2 единицы техники, специалисты закончили работу в 17:34. Как рассказывают очевидцы происшествия, комментируя пожар в социальной сети, до приезда спасателей потушить загоревшийся автомобиль пытались снегом. Чёрный дым распространился на десятки метров.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







