В ДНР создается штаб по переводу предприятий украинской юрисдикции под внешнее управление

Глава ДНР Александр Захарченко на экстренном брифинге подтвердил серьезность намерений по национализации предприятий украинских олигархов на территории республики, в случае, если блокада со стороны Украины не будет снята.

«Если этого не будет сделано, то в среду, первого марта, в ноль часов, все эти предприятия переходят под нашу юрисдикцию. Это мое основное сообщение, поэтому прошу отнестись к этому внимательно.

Вы знаете, что из-за блокады остановил свою работу Енакиевский металлургический комбинат и многие другие предприятия, и мы понимаем, что эти предприятия надо запускать, надо думать о людях. Поэтому было принято это решение – если до среды они не перерегистрируются, то в среду эти предприятия перейдут под наш контроль.

Это касается всех предприятий, находящихся под украинской юрисдикцией: и стадионов, и гостиниц, и так далее. Полностью всех», — сказал Захарченко.

Он добавил, что сегодня состоится внеочередная сессия парламента ДНР, где будут приняты все необходимые акты для проведения национализации. Переориентация будет произведена на Россию, указал он.

«Все предприятия будут контролироваться профильными министерствами, но будет и создана отдельная структура. Почему – потому что предприятия будут ориентированы на Российскую Федерацию, на получение сырья и выпуск продукции, поэтому для лучшей координации придется сделать единую управляющую компанию, которая будет получать заказы, выдавать сырье и выдавать готовую продукцию», — уточнил лидер ДНР.

На вопрос о том, является ли национализация временной мерой, Захарченко дал понять, что необязательно.

«Нет ничего постояннее, чем временное (шучу). На самом деле, это решение давно зрело. Я всегда говорил, что всему свое время. Мы на войне. Пришло время принимать стратегические решения. И это решение было принято именно тогда, когда нужно. Мы неоднократно говорили о своей независимости. Многие задавали мне вопросы: «как же так – на территории ДНР работают украинские предприятия, платят налоги?». Вот, настало время, когда эти предприятия больше работать не будут», — сказал глава республики.

«Я издал указ о создании штаба, который будет регулировать права трудящихся», — уведомил также Захарченко.

«Это целая процедура, мы должны обеспечить заработные платы, — добавил он. — Все эти процессы и сам переход под внешнее управление будет контролироваться этим штабом».

Блокада Донбасса со стороны Киева является большой ошибкой президента Украины Петра Порошенко, подчеркнул также Александр Захарченко.

«Украина надеялась, что после введения блокады она нас заставит страдать. Не мы нуждаемся в угле, в нем нуждается, в первую очередь, Украина. Это была большая ошибка Порошенко. Как говорится – доигрался. Украина теперь в блокаде ДНР и ЛНР», — сказал он.

Луганская народная республика также создала штаб для контроля за переходом предприятий украинской юрисдикции под внешнее управление.

Об этом говорится в заявлении председателя Народного совета ЛНР Владимира Дегтяренко, опубликованном на сайте республиканского парламента.

«Для осуществления контроля за процессом по переходу предприятий украинской юрисдикции под внешнее управление создан штаб, в который, помимо меня, вошли также представители профсоюзов, лидеры общественного движения "Мир Луганщине" и ассоциации профсоюзов, председатели профсоюзов работников и депутаты», — говорится в документе.

Ранее сегодня главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий потребовали от Киева прекратить транспортную блокаду Донбасса до 1 марта. Согласно заявлению лидеров государств, в случае невыполнения требований Народные Республики введут внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции и перестанут поставлять уголь на Украину.