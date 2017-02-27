В Киеве ответили на ультиматум ДНР и ЛНР о снятии блокады Донбасса

Замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука, отвечая на ультиматум ДНР и ЛНР, выразил мнение, что республики не пойдут на национализацию предприятий.

«Это попытка нас попугать. Речь идет о системообразующих предприятиях, которые задействованы в вертикально-интегрированных компаниях и являются и как отдельно взятое звено, и в цепочке производственного цикла», - заявил Тука, передает InfoResist.По его словам, при разрыве этой цепочки поддерживать жизнедеятельность предприятий «совсем не просто». «Поэтому пусть себе болтают все, что угодно. Я в это не верю», - заявил он.

Тука убежден, что Киев сможет решить вопрос с блокадой.

В понедельник главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий потребовали от Киева прекратить транспортную блокаду Донбасса к 1 марта. В противном случае главы ДНР и ЛНР пообещали прекратить поставки угля Киеву, а также ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

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