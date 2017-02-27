В Сибири школьницы совершили смертельный прыжок с 14-этажки

27.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Инцидент произошел в воскресенье, 26 февраля, в городе Усть-Илимск Иркутской области.

Девочки, найденные возле 14-этажного дома на проспекте Мира, были ученицами городской школы № 11, уточнили в пресс-службе регионального главка МВД. Погибшие могли состоять в «группе смерти» в социальных сетях. Следком рассматривает версию самоубийства. Другие подробности ЧП пока не разглашаются. По факту гибели девятиклассниц ведется доследственная проверка, опрашиваются их родителей и друзей, сообщает mk.ru.

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