В Сибири школьницы совершили смертельный прыжок с 14-этажки

Инцидент произошел в воскресенье, 26 февраля, в городе Усть-Илимск Иркутской области.

Девочки, найденные возле 14-этажного дома на проспекте Мира, были ученицами городской школы № 11, уточнили в пресс-службе регионального главка МВД. Погибшие могли состоять в «группе смерти» в социальных сетях. Следком рассматривает версию самоубийства. Другие подробности ЧП пока не разглашаются. По факту гибели девятиклассниц ведется доследственная проверка, опрашиваются их родителей и друзей, сообщает mk.ru.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







