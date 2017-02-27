В Хакасии стартует чемпионат JuniorSkills

С 27 февраля по 3 марта пройдет чемпионат JuniorSkills в рамках Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Хакасии. Торжественное открытие пройдёт в 18 часов в Хакасском государственном университете имени Н.Ф. Катанова.

В соревнованиях участвуют 18 ребят республики в возрасте от 10 до 17 лет. Школьники продемонстрируют мастерство по компетенциям «Мобильная робототехника» и «Электромонтажные работы». Участники компетенции «Мобильная робототехника» соберут и запрограммируют робота для сортировки товаров на складе. Командам по компетенции «Электромонтажные работы» предстоит продемонстрировать умения в области разводки электропроводки и подключения электрических приборов. Победители и призёры будут отмечены медалями и призами от партнеров программы – ведущей российской группы компаний En+. Соревновательные площадки в профессиональных училищах, колледжах и техникумах посетят более 700 учащихся школ республики, для которых будет организованы профессиональные пробы по компетенциям WorldSkills, интересные мастер-классы и увлекательные квест-игры, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки РХ.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







