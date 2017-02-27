В Хакасии зарегистрированы первые палы травы

27.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

23 февраля пожарные ликвидировали два возгорания - в Абакане и Бейском районе.

 

 

Управление по ГО, ЧС и пожарной безопасности республики призывает граждан к соблюдению противопожарных требований на открытой местности, дачных участках. Ежегодно с наступлением весенне-летнего пожароопасного сезона огнеборцы выезжают на тушение палов растительности и возгораний мусора.  Виновниками пожаров  чаще всего являются сами граждане, которые бросают непотушенные окурки, сжигают мусор и сухую траву. Весной из-за человеческой беспечности высоки риски возникновения ландшафтных пожаров, которые могут  перейти на населенные пункты. В ветреную и сухую погоду природный пожар распространяется моментально. С 15 февраля  особый противопожарный режим действует на территории Алтайского района.

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