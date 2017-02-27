В Хакасию из федерального бюджета привлечено 44 миллиона рублей на субсидии для малого и среднего бизнеса

Об этом членам Общественной палаты Хакасии сообщила во время встречи министр экономики республики Татьяна Пауль.

Год назад Общественная палата Хакасии начала реализацию проекта «Диалог с властью». Первая встреча членов Общественной палаты Хакасии с министром экономики Татьяной Пауль состоялся в апреле 2016 года. Тогда министерству было рекомендовано разработать систему стимулирования бизнеса с целью внедрения инноваций и развития связей с научными и образовательными учреждениями. В своем выступлении на заседании Совета 21 февраля 2017 года министр экономики сообщила о привлечении 44 миллионов рублей из федерального бюджета на субсидии для малого и среднего предпринимательства, включая крестьянско-фермерские хозяйства. Кроме того, по рекомендациям Общественной палаты Хакасии, запущена система мониторинга освоения субсидий для малого и среднего бизнеса. Разработана «дорожная карта» по внедрению «Бизнес-навигатора малого и среднего предпринимательства» на территории Хакасии. Как пояснила Татьяна Пауль, с помощью бизнес-навигатора, созданного по принципу «одного окна», предприниматели могут выбрать бизнес, рассчитать бизнес-план, получить информацию о местах получения кредита и оформления гарантии, узнать о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, подобрать в аренду помещение для бизнеса, а также получать информацию о плане закупок крупнейших заказчиков.

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