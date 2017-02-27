Выставить счёт за 90-е: только лишь за украденный уран, США должны России уже 8 триллионов долларов

Согласно исследованиям западных оборонных корпораций, объявленных на последней выставке вооружений НАТО в Испании, промышленные ресурсы Запада иссякнут к 2030 году. В этой связи ресурсная житница России вновь становится объектом пристального внимания натовских стран. Москва уже имеет негативный опыт разграбления периода Перестройки и 90-х годов, который показывает реальный интерес Запада к захвату национальных активов самой большой и богатой страны в мире.



Национальные богатства России в стоимостном выражении сегодня оцениваются в 4 – 5 трлн долларов, однако эта цифра существенно занижена, поскольку получена на основе официального курса валюты. Исходя из паритета покупательной способности доллара и рубля, благосостояние РФ должно составлять 8 трлн долларов.



Однако и эта объективная оценка также не отражает реальную стоимость национального благосостояния РФ, ведь только запасы полезных ископаемых, по данным ММБР на период конца 90-х, оценивались в 10 трлн долларов. Для сравнения такие крупнейшие страны БРИКС, как Китай, Индия и Бразилия имеют куда более скромные оценки – 0,66, 0,45 и 3,3 млрд долларов соответственно.



На основе докладов службы швейцарского банка Credit Suisse Global Wealth Report национальное (материально-вещественное) богатство России, без учёта оценки человеческого капитала, на который приходится половина НБ, стоит 40 трлн долларов. Что составляет 20% мирового богатства (223 трлн долларов по данным на 2012 год), то есть в 10 раз больше официальной статистики. Это значит, что НБ России в 2,5 раза превышает потенциал США, равный 24 трлн долларам.



Реальная статистика объясняет, почему США в период ослабления России за бесценок, как пылесос, высасывали из нашей страны национальные богатства. Достоверно полный объём ущерба не известен, однако, отдельные высказывания американских политиков позволяют пролить свет на это преступление века.







В 1995 году президент США Билл Клинтон на совещание Объединённого комитета начальников штабов озвучил объём грабительских дивидендов, полученных от разрушения Советского Союза. За четыре года Вашингтон вместе с союзниками по НАТО вывез из России стратегического сырья на сумму 15 млрд долларов, включая сотни тонн золота и драгоценных камней, а также 50 тыс. тонн алюминия, более 20 тыс. тонн меди и 2 тыс. тонн редкоземельных металлов, необходимых для электроники и авиакосмической промышленности (цезий, стронций, бериллий). Клинтон назвал полученную прибыль «самоокупаемостью» в холодной войне, в результате которой СССР был «бескровно» выведен из «войны за мировое господство».



В том же году США заключили ещё одну «афёру века» по разграблению российского потенциала под предлогом ядерного разоружения. Согласно «урановой сделке», Россия обязалась передать США 500 метрических тонн плутония и оружейного урана, содержавшихся в 30 тыс. ядерных зарядах, за символическую компенсацию в 12 млрд долларов. Согласно исследованиям профессора МГИМО Валентина Катасонова, рыночная цена ядерных материалов на тот момент составляла 8 трлн долларов, или 20 ВВП современной России. Однако США прибрели уникальный ресурс за 0,15% от его реальной стоимости и обеспечили российским ядерным топливом половину своих атомных электростанций.







По данным профессора Оттавского университета (Канада) Михаила Чоссудовского, в 90-е годы из России на Запад было вывезено капиталов на 500 млрд долларов. Причем, эти гигантские средства были высвобождены в результате преступной приватизации таких стратегических активов, как заводы военно-промышленного комплекса, инфраструктуры и природных ресурсов. Эту же цифру назвал и главный американский идеолог противостояния с Советским Союзом Збигнев Бжезинский, который заявил, что в американских банках лежит 500 млрд долларов из России.



Приведённая статистика ломает традиционную лживую схему Запада о материально-техническом лидерстве «золотого миллиарда» в мировом разделении труда. Доля развитых стран в мировом богатстве в 50% искусственно завышена за счёт десятикратного занижения потенциала России. 40 трлн долларов – вот реальный трофей, с помощью которого мировая олигархия рассчитывает продлить свой «золотой век» за счёт разграбления России. Напомним, что эта безнаказанная самонадеянность тянется со времён афёры с Аляской, за которую Штаты до сих должны 3 млрд долларов золотом....