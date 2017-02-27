Хакасия входит в топ-10 регионов России по популярности экотуризма

27.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сервис поиска отелей RoomGuru.ru выявил самые популярные регионы России для экологического туризма.

 

 

 

 

Рейтинг составлен по данным бронирования отелей рядом с национальными природными парками и заповедниками. В первую десятку регионов России, популярных для экотуризма, входят Приморье, Красноярский край, Московская область, Вологодская область, Алтайский край, Карелия, Хакасия, Бурятия, Коми и Камчатка.  Туристы, посещающие Хакасию, платят за проживание в гостинице, в среднем, три тысячи рублей в сутки. Большой популярностью у туристов пользуются  заповедник «Хакасский».

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