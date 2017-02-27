Хакасская актриса отправится в страну мифов и легенд

27.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

2 марта в 19:00 на сцене Центра культуры и народного творчества имени С.П. Кадышева состоится премьера «Алтын Арығ» – рестлер».

Актёры театра драмы и этнической музыки «Читiген» представят спектакль по пьесе Кирилла Султрекова.  Режиссёр Саяна Ултургашева попыталась создать атмосферу абсурда. Действие комедии с колоритным хакасским юмором, яркими народными образами и скрытым смыслом происходит в Хакасии трехсотлетней давности. Путешествует во времени главная героиня. Современная девушка Изольда оказывается среди героев старинных легенд и мифов. Вначале ей все кажется поразительным сном, сказкой наяву. Постепенно она понимает, происходящее реально, ей придется остаться здесь навсегда, анонсирует пресс-служба министерства культуры Хакасии.

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