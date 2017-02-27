Хореографический ансамбль из Хакасии получил гран-при международного конкурса

27.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Детский хореографический ансамбль «Антарес» ЦКНТ им. С.П. Кадышева привез из Красноярска гран-при конкурса «Сибирь зажигает звезды».


 

 

 

В фестивале принимали участие коллективы и  исполнители от 5 лет  из Красноярского и Алтайского краев, городов Новосибирск и Иркутск, Кемеровской области, республик Тыва, Бурятия и Хакасия. Участники соревновались в  номинациях: вокал, хоровое пение, инструментальная музыка, хореография, театр моды, оригинальный и театральный жанр, художественное слово.   «Антарес» стал лучшим в номинации «Театр мод – этно-стиль», он   награжден гран-при  за коллекции «Хакасия» и «Созвездие. Руководит ансамблем Светлана Потемкина.  Ансамбль приглашен принять участие в финале, который состоится с 11 по 15 мая в  Новосибирске.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 23 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
72, за 0,246