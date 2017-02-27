Хореографический ансамбль из Хакасии получил гран-при международного конкурса

Детский хореографический ансамбль «Антарес» ЦКНТ им. С.П. Кадышева привез из Красноярска гран-при конкурса «Сибирь зажигает звезды».





В фестивале принимали участие коллективы и исполнители от 5 лет из Красноярского и Алтайского краев, городов Новосибирск и Иркутск, Кемеровской области, республик Тыва, Бурятия и Хакасия. Участники соревновались в номинациях: вокал, хоровое пение, инструментальная музыка, хореография, театр моды, оригинальный и театральный жанр, художественное слово. «Антарес» стал лучшим в номинации «Театр мод – этно-стиль», он награжден гран-при за коллекции «Хакасия» и «Созвездие. Руководит ансамблем Светлана Потемкина. Ансамбль приглашен принять участие в финале, который состоится с 11 по 15 мая в Новосибирске.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







