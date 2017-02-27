Хватит платить карателям! Парламент ДНР обязал все местные предприятия платить налоги в Республике

Депутаты Народного Совета ДНР 27 февраля во втором чтении приняли поправки в Закон «О налоговой системе», согласно которым юридические лица и физические лица - предприниматели, не являющиеся резидентами, до 1 марта обязаны заключить договоры с налоговыми агентами Республики.

За принятие документа проголосовали все 90 парламентариев, присутствовавших на экстренном пленарном заседании, передает ДАН.

Первое чтение проект поправок прошел 10 февраля. Как пояснил тогда председатель Народного Совета Денис Пушилин, нововведения потребовались в связи с тем, что на фоне экономической блокады Донбасса в ДНР продолжают работать предприятия, зарегистрированные на украинской территории и не пополняющие бюджеты Республик.

Согласно поправкам, в случае невыполнения требования о заключении договоров с налоговыми агентами, на предприятиях будут введены внешние администрации. Отметим, что в предыдущей редакции документ предусматривал срок регистрации до 31 марта, однако на второе чтение законопроект был представлен в откорректированном виде.

«Мы предлагали заключить договоры с налоговыми агентами до 31 марта, но, учитывая заявление Глав ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницкого, определен другой срок, до 1 марта», — заявила сегодня вице-спикер парламента ДНР Ольга Макеева.

Ранее сегодня главы ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко потребовали от Киева прекратить блокаду до 1 марта, в противном случае Республики введут на действующих на территории Донбасса украинских предприятиях внешнее управление c целью их переориентации на рынки России и других стран, а также прекратят поставки угля на Украину.

Тем временем, на ультиматум ЛДНР отреагировали на Украине. Координатор так называемого штаба блокады торговли с ДНР и ЛНР Анатолий Виногродский сказал, что радикалы отказываются снимать блокаду Донбасса, даже если народные республики введут внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, работающих на их территории.

В свою очередь, заместитель министра по "вопросам временно оккупированных территорий Украины" Георгий Тука усомнился, что власти ДНР и ЛНР выполнят обещание национализировать предприятия украинских олигархов.

«Это попытка нас попугать. Речь идет о системообразующих предприятиях, которые задействованы в вертикально-интегрированных компаниях и являются и как отдельно взятое звено, и в цепочке производственного цикла. Если эту цепочку разорвать, найти сбыт продукции, которую производили эти предприятия, для того, чтобы поддерживать их жизнедеятельность, — это совсем не просто», — заявил он.