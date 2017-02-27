За правду о вреде ГМО на учёных подают в суд!

ГМО виращивают в 28 странах и в шести из них: США, Канада , Аргентина, Бразилия, Китай, Индия производят 95% мирового ГМО. Наиболее часто высевают кукурузу, картофель, рапс, цикорий, пшеницу, хлопок, свеклу, сладкий перец, табак, лён, папаю, розу, томаты, дыню, рис, сою. Исследование вреда ГМО никто не финансирует, а все западные учёные, которые начинают самостоятельно исследовать ГМО, в итоге остаются без работы. Практически всех уволили из институтов, на всех оказывали давление...