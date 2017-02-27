Запрещены и очень опасны

23 февраля в Хакасии зарегистрированы первые палы травы. Пожарные оперативно ликвидировали два возгорания — в Абакане и Бейском районе. Управление по ГО, ЧС и пожарной безопасности республики призывает граждан к строгому соблюдению противопожарных требований на открытой местности, дачных участках и природе.

Ежегодно с наступлением весенне-летнего пожароопасного сезона огнеборцы выезжают на тушение палов растительности и возгораний мусора. Статистика показывает, что виновниками пожаров в 9 из 10 случаев являются граждане, которые, пренебрегая элементарными правилами безопасности, бросают непотушенные окурки, сжигают мусор и сухую траву.

Весной из-за подобной беспечности высок риск возникновения ландшафтных пожаров и угрозы их перехода на населённые пункты. Стоит помнить, что в ветреную и сухую погоду природный пожар распространяется практически моментально.

Кроме того, совсем скоро на дачных и приусадебных участках начнётся сезонная уборка. Специалисты подчёркивают, подготовка к дачному периоду должна проводиться в соответствии с противопожарным законодательством.

Управление по ГО, ЧС и пожарной безопасности Хакасии призывает жителей и гостей республики к осторожному обращению с огнём. Только полное соблюдение правил пожарной безопасности поможет избежать беды и потерь. Правила эти предельно просты:

1) не оставляйте в местах отдыха и уборок костры, мусор, окурки, стекло и бутылки (на солнце они работают как линза и могут привести к воспламенению травы);

2) сухую траву и мусор необходимо складывать в мешки и вывозить на мусорные площадки;

3) соблюдайте осторожность при курении, не бросайте окурки на землю и траву, а также из окна автомобиля.

Помните, палы травы законодательно запрещены в соответствии с постановлением правительства России № 1213 от 10 ноября 2015 года.

Нарушение противопожарного законодательства влечёт за собой наложение административного штрафа на граждан в размере до 1500 рублей, на должностных лиц — до 15 000 рублей, на юридических лиц — до 200 000 рублей. В условиях действия особого противопожарного режима* административные взыскания увеличиваются вдвое и более: с граждан в размере до 4000 рублей, с должностных лиц до 30 000 рублей, юридических лиц — до 500 000 рублей.

При нанесении особо тяжкого вреда и причинении вреда жизни и здоровью граждан от поджогов травы виновник привлекается к уголовной ответственности.

Если вы увидели начинающийся пал травы, не поленитесь остановиться и принять меры. Небольшое возгорание можно затоптать ногами, закидать песком и землёй. Однако если горит сухая высокая трава, пламя поднимается стеной — не пытайтесь бороться с огнём, незамедлительно звоните пожарным по номеру «101».

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* С 15 февраля 2017 года особый противопожарный режим действует на территории Алтайского района (постановление главы Алтайского района № 03-рг от 14.02.2017 г.).

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