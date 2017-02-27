Жителям Хакасии рекомендуют занести в мобильники телефоны экстренной помощи

Практика показывает, что в экстренных ситуациях человек теряется и не может вспомнить даже самые лёгкие номера.

Сотрудники МЧС России по Хакасии напоминают телефоны, по которым следует звонить в случае пожара или другой ситуации, представляющей угрозу жизни человека. Пожарно-спасательная служба МЧС России – 101 (набор номера осуществляется как с мобильного, так и со стационарного телефонов). Дежурный спасатель МЧС России в Абакане – 8 (3902) 35-88-45. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хакасии – 8 (3902) 299-233 (дежурный принимает не только доверительные звонки о возможном превышении полномочий сотрудниками и служащими МЧС, но и оперативные сообщения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и об угрозе жизни и здоровью человека).

Единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований Хакасии (круглосуточно):

ЕДДС г. Абакана - 8 (39-02) 22-41-64; 004

ЕДДС г. Черногорска - 8 (390-31) 2-59-51

ЕДДС г. Саяногорска - 8 (390-42) 2-11-97

ЕДДС г. Абазы - 8 (390-47) 2-48-52

ЕДДС г. Сорска - 8 (390-33) 2-43-35

ЕДДС Алтайского р-на - 8 (390-41) 2-16-41

ЕДДС Аскизского р-на - 8 (390-45) 9-23-04

ЕДДС Боградского р-на - 8 (390-34) 9-11-77

ЕДДС Бейского р-на - 8 (390-44) 3-00-09

ЕДДС Орджоникидзевского р-на - 8 (390-36) 2-24-16

ЕДДС Таштыпского р-на - 8 (390-46) 2-21-01

ЕДДС Ширинского р-на - 8 (390-35) 9-11-06

ЕДДС Усть-Абаканского р-на - 8 (390-32) 2-15-09

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