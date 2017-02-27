Жителям Хакасии рекомендуют занести в мобильники телефоны экстренной помощи

Практика показывает, что в экстренных ситуациях человек теряется и не может вспомнить даже самые лёгкие номера.
Сотрудники МЧС России по Хакасии напоминают телефоны, по которым следует звонить в случае пожара или другой ситуации, представляющей угрозу жизни человека. Пожарно-спасательная служба МЧС России – 101 (набор номера осуществляется как с мобильного, так и со стационарного телефонов). Дежурный спасатель МЧС России в Абакане – 8 (3902) 35-88-45. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хакасии – 8 (3902) 299-233 (дежурный принимает не только доверительные звонки о возможном превышении полномочий сотрудниками и служащими МЧС, но и оперативные сообщения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и об угрозе жизни и здоровью человека).
Единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований Хакасии (круглосуточно):
ЕДДС г. Абакана - 8 (39-02) 22-41-64; 004
ЕДДС г. Черногорска - 8 (390-31) 2-59-51
ЕДДС г. Саяногорска - 8 (390-42) 2-11-97
ЕДДС г. Абазы - 8 (390-47) 2-48-52
ЕДДС г. Сорска - 8 (390-33) 2-43-35
ЕДДС Алтайского р-на - 8 (390-41) 2-16-41
ЕДДС Аскизского р-на - 8 (390-45) 9-23-04
ЕДДС Боградского р-на - 8 (390-34) 9-11-77
ЕДДС Бейского р-на - 8 (390-44) 3-00-09
ЕДДС Орджоникидзевского р-на - 8 (390-36) 2-24-16
ЕДДС Таштыпского р-на - 8 (390-46) 2-21-01
ЕДДС Ширинского р-на - 8 (390-35) 9-11-06
ЕДДС Усть-Абаканского р-на - 8 (390-32) 2-15-09
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