Мотогонщик «вылетел» с трассы и приземлился в сугроб на ледовых соревнованиях в Шушенском

На стадионе "Урожай" гоняли спортсмены со всей Сибири: на мотоциклах, автомобилях и даже тракторах.

23 февраля в Шушенском на стадионе «Урожай» прошёл завершающий этап Чемпионата Красноярского края по ледовому спидвею. Участниками стали спортсмены из Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, Хакасии, Тувы, республики Алтай и других регионов Сибири.

Погода порадовала и мотогонщиков и зрителей. Не обошлось на чемпионате без курьезов. Гонщик из Новосибирска разогнался и на большой скорости вылетел за ограждение. Спортсмен благополучно приземлился в сугроб. Никто из зрителей не пострадал. Инцидент закончился погнутой рамой мотоцикла.

Остальные старты спидвея прошли успешно и очень эффектно. Болельщики не пожалели, что ради соревнований преодолели десятки и сотни километров. Помимо мотогонок, в тот же день прошли гонки на льду для юных автомобилистов, а в завершение между собой состязались тракторы.

Победители мотогонок на льду:

Класс 500 куб.см:



1 место - Александр Маслов (Красноярск);

2 место - Никита Колябин (Новосибирск);

3 место - Иннокентий Андреев (Шалинское).

Класс 175 куб. см:



1 место - Иннокентий Андреев (Шалинское);

2 место - Александр Маслов (Красноярск);

3 место - Татьяна Горбунова (Минусинск).

Сильнейшие в автогонках на льду:

Д2-стандарт "юниоры":



1 место - Александр Емельянов (Минусинск);

2 место - Никита Филиппов (Минусинск);

3 место - Кирилл Красько (Минусинск).

Д2-стандарт:



1 место - Вячеслав Вузов (Минусинск);

2 место - Никита Оленников (Минусинск);

3 место - Евгений Копнин (Минусинск).

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