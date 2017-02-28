Мошенница из Пермского края с помощью «мобильного банка» обманывала жителей Хакасии

Жертвами предприимчивой женщины стали и жители других регионов. За два года злоумышленница похитила 9,5 миллионов рублей.

В Пермском крае будут судить жительницу Краснокамска, которая подозревается в похищении 9,5 миллионов рублей через услугу "мобильный банк". На сайте генеральной прокуратуры России сообщается, что женщина придумала преступную схему. Злоумышленница скупала в салонах сотовой связи сим-карты. После этого жительница Краснокамска запрашивала в сервисных центрах информацию об услугах, подключённых прежними владельцами номеров. Если бывший хозяин пользовался "мобильным банком", злоумышленница получала возможность совершать операции с его счетами, пишет Life.ru.

Следователи установили, что в период с 2012 по 2014 год женщина обманула больше двух сотен человек, причинив каждому потерпевшему ущерб на сумму от 20 000 до 45 000 руб. Пострадали не только жители Пермского края, но и граждане Татарстана, Удмуртии, Хакасии, Краснодарского края, а также Челябинской и Тюменской областей.

Мошенница уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений в 2015 и 2016 годах. В первом случае её приговорили к штрафу в 100 000 рублей, а во втором — освободили по амнистии.

20 томов уголовного дела направлены в Краснокамский городской суд для рассмотрения по существу.

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