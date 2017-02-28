Беспорядки во Франции: к выборам мигранты устроили настоящую войну на улицах Нанта

Во французском городе Нант противники лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен провели массовую акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией. Атаковали, среди прочего, и автобусы активистов партии. Кандидат на пост президента страны от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон обвинил правительство Франции в неспособности обеспечить условия для избирательной кампании, а нынешний премьер-министр Франции Жан-Марк Эро пообещал начать кампанию против Ле Пен. О последствиях беспорядков в Нанте — в материале RT.