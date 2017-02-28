БиоУгроза: Монсанто уже распространяет ГМО семена в России

Когда человек стремится жить по совести, он начинает удивительным образом поступать в согласии со своим внутренним миром - душой, чувствами, ощущениями, ответственностью, и часто совершает неожиданный для себя и окружающих выбор - поступает не от ума, а по сердцу. Так и у меня бывает - сама не зная почему, отправилась гулять по совершенно неприглядной улице, отказавшись от общественного транспорта. Ум говорил - не логично, а внутри спокойствие и ощущение, что "все верно". И спустя некоторое время я узнала, зачем туда шла.

В данный момент я нахожусь на Северном Кавказе, здесь когда-то я жила и работала преподавателем психологии, изъездив по долгу службы все Кавказские Минеральные Воды и республики - Калмыкию, Адыгею, Карачаево-Черкесскую республику. Вот и сейчас, гуляя по знакомому мне городу, я вдруг непредсказуемо наткнулась на вывеску на стене дома:

Как вкопанная я остановилась перед названием "Monsanto". Я просто не ожидала, что это все уже так близко к нам. Хорошо, что ношу с собой постоянно фотоаппарат. Зашла внутрь, попросила сотрудников дать мне какой-нибудь проспект с сайтом и контактами. Меня встретили очень настороженно, решив почему-то что я из силовых структур. Однако, выдали полный комплект в фирменном пакете - проспекты, прайс-лист, ручку, блокнот и образцы семян бахчевых культур. Попросила сфотографировать красочные стенды на стенах, представилась и сказала, что занимаюсь вопросами натурального питания. Затем нашла первое близлежащее кафе и села изучать, что мне выдали для ознакомления.



Итак, что мы имеем. Эксклюзивный представитель концерна "Monsanto" по всему Югу России и в других городах - ООО "Агросемцентр" - в Воронеже, Саратове, Ставрополе, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Астрахани. Стоимость семян овощных культур селекции концерна "Монсанто" от 340 рублей до 96.000 рублей. Обратила внимание, что логотип компании - зеленый росточек, четко со всех сторон окруженный кантом - тотальный контроль растений на планете.



А теперь пойдет беспощадная правда.

Когда я жила в Штатах, однажды от русских я услышала такую историю. Семья ехала на машине, и увидев кукурузные поля, остановились у обочины, чтобы набрать несколько свежих початков. Глазом не успели моргнуть, как откуда ни возьмись, появились с воем полицейские машины с мигалками. Безупречно вежливые, как сама Мать Тереза, полисмены подошли к перепуганным людям и попросили их оставить на поле все, что они сорвали. И добавили ключевую фразу: "Эта кукуруза не для людей, ее нельзя есть".

Теперь думайте, включайте мозги. Если людям эту кукурузу есть нельзя, но ее выращивают в таких масштабах - тогда для кого она? Для корма скота, который пойдет на гамбургеры. А гамбургеры для кого?

Далее. Вы до сих пор не в курсе, может быть, что в Америке запрещено разведение, хранение, перевозка и распространение любых семян, кроме "монсантовских". Я помню, как при въезде в штат Калифорния нас останавливали на полицейском посту и дотошно расспрашивали, имеются ли в машине фрукты, овощи, не жареные орехи, семена, растения. Ага. Чтобы у сыроедов и не было с собой ничего растительного.. Изымают.

Я видела во многих американских магазинах продающиеся огромные луковицы, словно после Чернобыля, арбузы без косточек, огурцы без семечек, от вида которых становится жутковато, потому что не понятно, как они размножаются. Вы еще помните, как наши бабушки всегда откладывали один огурец или помидор на семена? А теперь в мире Америкой это становится под запретом, и только компания "Монсанто" может предлагать свои "инновации", которые являются полностью генно-модифицированными, и я бы сказала, что такие семена "со сломанной психикой" и нарушенной естественной природой.

У меня есть друзья, он - агроном, его жена - психолог. Американцы в последние годы заметно приблизились к нашему сельскому хозяйству, вплотную развернув свою кампанию по подкупу агрономов Ставропольского и Краснодарского края. Мой друг уже несколько раз слетал в Америку на стажировку, естественно оплаченную по высшему разряду со всеми экскурсиями и заманиваниями все той же фирмой "Монсанто". После чего ему четко было объявлено - не хочешь потерять свое место - выполняй наши условия. Незаменимых людей же не бывает. А у него трое детей, и оставаться без работы не хочется. Я помню, как он звонил мне и рассказывал свои впечатления от посещения "Монсанто" - внутри этих всех лабораторий слышен постоянный гул, похожий на жуткий вой, который издает жизнь, когда ее убивают.

ГМО не обойдется без страшных последствий. Неужели мы с вами хотим, чтобы наши дети рождались уродами с генными мутациями и искореженной душевной структурой? Мы что - не умеем сами выращивать? Для чего мы добровольно продаем себя в рабство? Неужели из-за желания обеспечить себе благополучную судьбу? Не ставим ли мы с вами себе подножку, гарантированно зная, что упадем в пропасть и пострадаем? До каких пор мы будем считать себя бедными, ленивыми и никчемными, позволяя за деньги "спасать" нас, бедненьких, безвольных и несчастных?

Пишу, как чувствую внутри. И меня не пугает перспектива стать исчезнувшей с лица земли "помехой" злу, неискренности и беспределу. Поверьте, моя душа найдет способ тут же вернуться в новом теле, чтобы продолжить служение истине.

Ну что - совесть все еще спит? Беда идет к нам, чтобы ее будить.