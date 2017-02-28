Цензура в соцсетях: Верховный суд обязал пересмотреть дело Евгении Чудновец

Верховный суд России обязал президиум Курганского областного суда пересмотреть дело воспитательницы Евгении Чудновец, получившей срок за репост в соцсетях ролика о развращении ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда России.

"Верховный суд счел доводы замгенпрокурора России заслуживающими внимания и внес кассационное представление на рассмотрение в президиуме Курганского областного суда", — сказала представитель суда.

Заместитель генпрокурора Леонид Коржинек просил отменить приговор и прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления.

Евгения Чудновец, работавшая воспитателем в екатеринбургском детском саду, была приговорена к шести месяцам лишения свободы по обвинению в распространении детской порнографии. По данным местных изданий, она сделала репост видео, на котором был показан обнаженный мальчик в туалете детского лагеря. Ребенок подвергался издевательствам со стороны вожатых. Чтобы привлечь внимание общественности к этому случаю, Чудновец сделала репост этой записи.

Прокурор требовал пять лет заключения, но суд назначил Чудновец шесть месяцев. Дело получило широкий общественный резонанс. После вынесения приговора председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проверить объективность расследования. В декабре 2016 года Курганский облсуд снизил наказание Чудновец — с шести месяцев колонии до пяти месяцев.