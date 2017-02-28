Число сторонников Навального с 2011 года снизилось втрое

Доля граждан России, готовых проголосовать за Алексея Навального на выборах президента, с 2011 года снизилась на 23% и составила лишь 10%, следует из опроса «Левада-Центра».

В целом, кто такой Навальный, знают 47% россиян, неизвестно это имя 53% респондентов. Не планируют голосовать за Навального на выборах 83% участников опроса, передает «Интерфакс».

Кроме того, согласно опросу, уважение к оппозиционеру испытывают 3% респондентов против 6% в 2013 году, сочувствуют ему 4% (ранее 7%). «Не могут сказать о нем ничего плохого» 9% россиян против 17% прежде, «ничего хорошего не могут сказать» 23% россиян. Еще 35% россиян относятся к Навальному нейтрально, безразлично (43% в 2013 году).

Отметим, Алексей Навальный имеет три условных срока и является фигурантом сразу нескольких уголовных дел. В последний раз в феврале он в рамках повторного процесса по делу «Кировлеса» был приговорен к пяти годам лишения свободы условно. Несмотря на это Навальный анонсировал участие в выборах президента России в 2018 году.

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