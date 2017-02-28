Для охоты, спорта и войны: как российские ружья завоевали мир

Привычные вещи со временем теряют обаяние: человек, ежедневно спускающийся в метро, перестает замечать красоту станций – и даже самый живописный уголок на свете, в конце концов, намозолит глаза. Возникает ощущение, что вокруг ничего интересного, а все хорошее – там, где нас нет. В такой момент важно найти новую точку зрения на окружающее. Это справедливо и в отношении оружия: покупатель в охотничьем магазине, зачастую, только окинет равнодушным взглядом стенд с «Сайгой» и «Вепрем». Эти ружья ему примелькались. Он выберет иностранный дробовик – какой, может быть, еще ребенком видел в руках героя боевика. А ведь знай он, что привычный ему атрибут охотников и ЧОПовцев рекомендован Агентством обеспечения (NAMSA) для принятия на вооружение НАТО, что «Сайгу» и «Вепрь» закупает европейский спецназ и выбирают самые титулованные спортсмены – наверняка изменил бы свой выбор в пользу отечественного.

Огонь по вредителям

Семейство ижевского оружия под общим названием «Сайга» зародилось в 70-х годах прошлого века. Секретарь Центрального комитета компартии Казахстана пожаловался Леониду Брежневу на то, что промысловики не справляются с отстрелом сайгаков – расплодившиеся антилопы вредили сельскому хозяйству. Нужно отметить, что жесткий контроль над оборотом оружия в СССР минимизировал количество нарезных «стволов» вне силовых структур. Однако регулировать поголовье парнокопытных при помощи двустволок оказалось затруднительно.

Решение было принято кардинальное: вооружить охотников карабинами на базе автомата Калашникова – многозарядными и скорострельными. Триста таких карабинов было сработано на Ижевском заводе, после чего, видимо, проблема с антилопами была решена. Вплоть до распада СССР «Сайгу» больше не производили.

О карабине вспомнили в 90-е, когда отечественные оружейные заводы оказались предоставлены сами себе. Выжить в отсутствии государственного заказа можно было только выйдя на гражданский рынок. Тем более, что законодательство было изменено – гражданин России получил возможность владеть нарезным оружием. В 1992 году «Сайга» встает на конвейер, чтобы не покидать его два последующих с хвостиком десятилетия – с этого момента начинается ее современная история и победное шествие по миру.

Из карабина в ружье

Возможно, «Сайга» бы так и осталась простой производной автомата Калашникова (фактически, тем же АК, но без функции автоогня), если бы не законодательный нюанс – право на покупку нарезного карабина в России дает пятилетний стаж владения гладкоствольным оружием. Из-за этого желающих приобрести ружье всегда гораздо больше, чем обладателей «нарезной» лицензии.

Тяжелая криминальная ситуация начала 90-х заставляла общество активно вооружаться: на рынок хлынула классика «дикого запада» - короткие помповые ружья Winchester и Remington, созданные для защиты дома. Их скупали как горячие пирожки, и мимо такого ажиотажа голодающие российские оружейники пройти не могли. Ижевчане быстро поставил в производство собственный помповик, но древняя схема перезарядки при помощи мускульной силы была слишком примитивной для конструкторского и технического потенциала завода. Очевидно, что ведущее оружейное предприятие могло больше.

Над гладкоствольной «Сайгой» работала целая группа оружейников, среди которых Геннадий Никонов – создатель АН-94, одного из наиболее технически совершенных образцов огнестрельного оружия XX века. Задача была чрезвычайно сложной: сделать полуавтоматическое ружье в форм-факторе АК, пожалуй, даже затруднительнее, чем спроектировать с нуля сам автомат.

Взять хоть боеприпасы: стальные армейские патроны легко заходят в патронник, кроме того, они примерно равны по массе и схожи по характеристикам. Но как обеспечить работу оружия на пластиковых охотничьих «цилиндрах», которые не только норовят уткнуться и замяться, но и развивают разное давление в стволе? Как спроектировать хотя бы надежный магазин, если патроны в нем могут значительно отличаться по длине и массе: пуля, дробь, картечь? Забегая вперед, скажем, что современное американское боевое ружье М26 использует магазины от «Сайги». То есть, не всем такая конструкторская задача оказывается по зубам.

Первое ружье было выпущено в 1993 году – и «Сайга» быстро завоевала рынок оружия для самозащиты и развлекательной стрельбы. Расчет оказался верен: дробовик не только внешне схож с «Калашниковым», но и практически идентичен в сборке-разборке, а, значит, заочно знаком всем, кто служил в армии.

Не останавливаясь на достигнутом, Ижевский завод принялся развивать гладкоствольное семейство. К концу 90-х в производстве была освоена модель двенадцатого калибра – наимощнейшая в серии, принесшая марке международную известность. Один из авторитетнейших специалистов в области стрелковой подготовки, Габриэль Суарес, охарактеризовал ружье как «ультимативное», назвав его лучшим выбором среди дробовиков для сил правопорядка и личной самообороны.

В зените славы

Чем же «Сайга-12» и ее брат-близнец – дробовик «Вепрь-12», созданный Вятско-Полянским оружейным заводом на базе пулемета РПК – так привлекательны? Как рассказал «Звезде» один из основателей российской команды по дисциплине «практическая стрельба» (IPSC) Molot-Open, мастер спорта РФ Александр Шорваев, дело в надежности, компактности и огневой мощи отечественных дробовиков.

«Отъемный коробчатый магазин, это наше ноу-хау в мире гладкоствольного оружия. Это возможность за полторы секунды перезарядить ружье – и быть готовым к следующим десяти выстрелам. Такое невозможно ни с каким другим дробовиком в мире. Плюс к этому, модели «вылизаны» до предела, а потому очень надежны – они выдерживают до 40 тысяч выстрелов без ремонта», - рассказал он.

Кроме того, ружья в автоматной компоновке получились значительно короче традиционных, с подствольным магазином-трубой. А, значит, они более разворотистые и удобные. Так что спортсмены по всему миру, соревнующиеся в скоростной стрельбе из ружья, выбирают российские полуавтоматы. «Из стрелков мирового уровня подавляющее большинство использует именно «Вепри» и «Сайги», - подчеркнул Шорваев.

Выдающиеся характеристики отечественных дробовиков не могли не привлечь внимания военных и полицейских. Укороченная версия «Вепря-12» (модель 205-03) принята на вооружение подразделениями спецназа французской полиции RAID и GIPN, а также греческим спецподразделением EKAM. «Сайга-12» была закуплена полицией США. Конечно, на вооружении российского МВД «Сайга» тоже состоит – под обозначением «18,5 КС-К» (гражданский аналог – «Сайга-12-030»). Разнообразие боеприпасов двенадцатого калибра, включая нелетальные, травматического действия, позволяет решать широкий спектр задач.

Двигатель прогресса

Хотя «Сайга» и «Вепрь», прежде всего, предназначены для гражданского рынка – охотников и спортсменов, нельзя не отметить, что развитие обеих линеек оказывает влияние и на военную продукцию. Так, например, крышка ствольной коробки с направляющими Picatinny для крепления оптики – одно из новшеств грядущего АК-12 – впервые была смонтирована на «Сайге». Новая архитектура ствола и газооводного механизма модернизированного РПК сначала появилась на «Вепре».

Фактически, производители используют гражданскую продукцию для апробации перспективных решений. И это полностью в русле мировых тенденций: с развитием гражданского рынка, он превращается в полигон суровых испытаний. Слабые места конструкции в условиях реальной эксплуатации выявляются быстро, а малейшая неисправность вызывает поток рекламаций со стороны покупателей. В конце концов, это положительно сказывается на совершенствовании боевого российского оружия.

Автор: Алексей Сивашенков

Фото: Татьяна Коробейник