Дмитрий Медведев и Виктор Зимин обсудили перспективы развития промышленности в Сибири

Встреча состоялась на российском инвестиционном форуме «Сочи-2017». Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил экспозицию республики, где глава региона Виктор Зимин представил ему приоритетный комплексный проект «Развитие промышленного потенциала Республики Хакасия до 2030 года».

Стратегический план промышленного развития объединяет в себе целый ряд производственных направлений, в частности, развития угольной промышленности, алюминиевого производства, гидроэнергетики, черной металлургии и др. За ними стоит создание новых рабочих мест, увеличение доходов республиканского бюджета и рост экономики, а также решение целого ряда вопросов в сфере экологической безопасности.

Все проекты тесно связаны между собой, в том числе необходимостью развития транспортно-логистической инфраструктуры. Многие из них уже реализуются на практике, и это ведет к ежегодному увеличению объема грузоперевозок на несколько миллионов тонн в год. В течение 2016 года под эгидой правительства республики проводилось несколько расширенных мероприятий, направленных на принятие и реализацию соответствующих решений по увеличению пропускной способности как магистральных железнодорожных направлений, так и путей не общего пользования, а также грузовых станций.

Отдельное внимание республиканскому проекту уделил заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, предварительная встреча с которым у Виктора Зимина состоялась около недели назад в Москве.

Аналогичную заинтересованность выразил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, который также осмотрел экспозицию Хакасии и обсудил экономические инициативы с главой республики Виктором Зиминым.

Кроме того, участие в форуме приняли ключевые инвест-партнеры Хакасии, такие как СУЭК и РУСАЛ. Также экспозицию посетил президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров. В ходе общения речь шла как раз об увеличении пропускной способности южного хода Транссибирской магистрали и других направлений.

Виктор Зимин поблагодарил всех руководителей федерального уровня и бизнес-партнеров за внимание к Хакасии и поддержку стратегически важных проектов:

– Радует то, что та значительная работа, которая велась правительством республики и нашими бизнес-партнерами, имеет хороший предварительный результат и перспективы. Все, кто был на площадке Хакасии на форуме, подтвердили решимость помогать в реализации наших проектов. Это было важно, – подвел итог участия республики в форуме Глава Хакасии Виктор Зимин. – Сегодня все основные наши партнеры участвуют в данных проектах. Мы не такой уж большой по территории регион, но по потенциалу, по инвестиционным программам Хакасия – одна из лидеров. Мы интересны, потому что не просто говорим о перспективе, мы показываем реально работающие проекты. Хакасия сегодня одна из немногих точек роста в Российской Федерации: у нас индекс промышленного роста 109,3 процента. Это выше, чем российский в среднем. И мы гарантируем еще больший прирост в 2017-м году.

По итогам обсуждения Дмитрий Медведев принял решение в самое ближайшее время дать поручение профильным федеральным структурам о взаимодействии с Хакасией и инвесторами при проработке стыковочных вопросов по развитию транспортной инфраструктуры.

Отметим, что благодаря участию Хакасии в российском инвестиционном форуме, с вице-премьером России Аркадием Дворковичем достигнута договоренность о продолжении обсуждения вопросов, связанных с реализацией проектов, на предстоящем Красноярском экономическом форуме. В частности, в его рамках пройдет совещание, посвященное развитию Бейского каменно-угольного кластера, на котором совместно с федеральным правительством и партнерами планируется обсудить наиболее важные вопросы реализации данного проекта.

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