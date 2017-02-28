ГМО в России: Ведущий генетик РФ разнёс доводы лоббистов Монсанто

Виктор Драгавцев: «Генная инженерия—это настоящее заражение вида аналогами раковых клеток».

Едва улеглись страсти по гомеопатии, которую комиссия по борьбе с лженаукой РАН назвала шарлатанством, как представители этой же комиссии отличились еще более скандальным заявлением. Председатель комиссии Евгений Александров рассказал СМИ что он готовится реабилитировать генно модифицированные растения, производство которых в Российской Федерации запрещено Указом Президента. Сюжеты об этой новости прошли по всем федеральным телеканалам, а некоторые СМИ тут же запустили «утку» о том, что крупнейший в мире производитель ГМО, американская компания Monsanto открыла завод в Кировской области . На самом деле, как выяснила РИА Катюша, никакого завода «Монсанто» в Кировской области не открывалось — хотя в свое время находящийся ныне под стражей по обвинению в получении взятки экс-губернатор Никита Белых и пытался лоббировать интересы американцев. Что же комиссии по лженауке, которую в телесюжетах почему-то представляли, кроме самого г-на Александрова, не биологи, а метеорологи , то она со своими антинаучными заявлениями может оказаться в очень интересной ситуации. Поскольку налицо не просто некомпетентность и дискредитация РАН, а открытое лоббирование интересов глобалистских структур, чья деятельность признана на высшем уровне угрозой государственной безопасности России.

РИА «Катюша» публикует интервью с одним из крупнейших российских генетиков, бывшим директором Института растениеводства им. Н.И. Вавилова, доктором биологических наук, заслуженным деятелем науки, академиком РАН и РАЕН Виктором Драгавцевым.

Расшифровка (с сокращениями)

- Лоббисты американской фирмы Монсанто распространяют ложь про то, что генная инженерия повышает урожай. Цитирую бюллетень Министерства сельского хозяйства США за 2001 год (США-мировой лидер по использованию ГМО—РИА Катюша):

«Применение биотехнологий и генной инженерии в настоящее время не повышает урожай». Дело в том, что генная инженерия, которая может пересаживать только одиночные большие менделевские гены—это генетически грязная технология потому что с пересадкой одного гена в чужую клетку влезают множество других неконтролируемых, в том числе гены агробактерий и вирусов. Кроме того, при пересадке большой менделевский ген может сесть на любую хромосому, этот процесс не контролируемый. Само словосочетание «генная инженерия», которое придумали эти ребята, никакого отношения к инженерии не имеет. Инженеры, проектируя, скажем, велосипед, для каждой детали предусматривают свой болтик или заклепку. А здесь технология идентична истории барона Мюнхгаузена, который выстрелил в оленя вишневой косточкой за неимением пули, и через год встретил этого оленя с вишневым деревом на лбу.

Никаких перспектив повышать урожай этим методом нет. Можно только поднять экономику фермеров—но только на первые 3—4 года. Фирма Монсанто, зная это, заключает с индийскими фермерами, выращивающими хлопок, сою, кукурузу и др., договоры на 10-15 лет. В первые два года фермеры видят блестящие результаты. Они заливают землю Раундапом (это тот самый ядохимикат которым американцы поливали леса во время Американо-Въетнамской войны). На участке погибает все живое, растения, черви вся почвенная флора и фауна, его засевают семенами гербицидоустойчивой сои, и она растет. Если обычную сою сажают квадратно-гнездовым способом, с интервалами, чтобы можно было резать сорняки культиватором, то здесь этого не нужно—можно сажать сою как пшеницу, сплошняком.

Получается экономия: не нужно тратить дизельное топливо, да и растений можно высадить на одном участке значительно больше. Но проходит два года, и фермер начинает замечать что некоторые сорняки начинают прорастать. Дело в том что сорняки имеют большое генетическое разнообразие, и среди них обязательно найдется семечко, устойчивое к Раундапу. Фермеры обращаются в «Монсанто», компания предлагает увеличить дозу гербицидов. Но гербициды очень дорогие. На 4-й год сорняков вылезает еще больше, а на 5—6-й год расходы фермеров на гербициды вырастают на тысячи процентов. Фермеры разоряются и кончают жизнь самоубийством (за последние годы в Индии из-за Монсанто свели счеты с жизнью десятки тысяч фермеров). Поднять урожай с помощью генной инженерии невозможно: специальных генов урожая не существует, это показали многочисленные исследования, как российских так и западных эпигенетиков.

Что же касается опасности генно- модифицированных растений для человека, то можно сослаться на опыт французских ученых, ставивших опыты на мышах. У животных, которые питались трансгенной кукурузой, резко выросло количество раковых опухолей (подробнее об этом опыте смотри тут http://rutv.ru/brand/show/episode/161382).

Лоббисты ГМ продукции обвиняют французских исследователей в том что они взяли мышей с генами предрасположенности к раку. Но это некорректное обвинение. У нас больше 40% людей являются носителями генов предрасположенности к разным видам рака, но, к счастью, существует так называемая недостающая наследственность. Наукой давно доказано что генная предрасположенность к раку далеко не всегда ведет к заболеванию. 90% носителей этого гена не заболевают потому что правильно питаются, едят витамины, ведут активный здоровый образ жизни и т.п. Чужие гены, которые загоняют «генные инженеры» в организмы, подобны раковым клеткам. Они не подчиняются общему замку корреляции целостного организма. И когда мы этот ген всаживаем в другой вид или другой род, он начинает развиваться везде, в любых тканях и органах. Это настоящее заражение другого вида аналогами раковых клеток.

Почему комиссия по лженауке РАН защищает ГМО? Комиссия по лженауке должна бороться с глупыми теориями, например, такими, которые нарушают закон сохранения энергии, или гипотезами вечных двигателей. Но ведь ГМО—это не ошибочная теория! Это практика, нарушающая природные изоляционные половые барьеры между видами и родами. Они берут ген от рыбы камбалы и пересаживают его в помидор. В природе такого не бывает. Это грубейшее нарушение мирового замысла организации живой природы и изоляционных барьеров. Так можно угробить весь живой мир!

Если говорить про сюжет «Вести 24», то возмущает, что от лица комиссии по лженауке РАН говорят люди, не имеющие никакого отношения к биологии и генетике. Мы, в составе общероссийской Ассоциации генетической безопасности, 10 лет писали письма Президенту, в ФАНО, руководству РАН, о том что проникновение ГМО в Россию чревато огромными проблемами и опасностями. Например, Украина сдала в аренду Мансанто свои черноземы на границе с Россией—и Мансанто высеивает там трансгенную кукурузу. Пыльца кукурузы попадает на Российскую территорию, а поскольку она устойчива к гербициду, существует горизонтальный перенос генов. Пыльца может попадать в сорняки, и у нас сорняки становятся гербицидоустойчивыми—что может привести к гибели всего сельского хозяйства юга России!

31 января 2015 года Президент Владимир Путин подписал Стратегию национальной безопасности, ст. 54 которой прямо запрещает выращивание в России трансгенных растений (разрешены лишь исследования в закрытых лабораториях). Это совершенно правильный запрет, но после него всколыхнулась толпа лоббистов генной инженерии. Недавно в АиФе была статья одного англичанина о том, что «Мансанто» вкладывает большие деньги в лоббирование своих интересов в России-как напрямую, так и помощью внедрения в общественное сознание мифа о том, что ГМО повышает урожайность. Отсюда все эти письма «400-т кандидатов биологических наук» в защиту генно-модифицированных растений, и все эти сюжеты. Печально, если в этом участвуют и представители РАН –на мой взгляд, это дискредитация академии.

Передо мной книга американца Уильяма Энгдаля «Семена разрушения. Тайная подоплека генетических манипуляций» Он описывает деятельность четырех транснациональных компаний: Монсанто, Дюпона, Дэу и Сингенты . Вот эти четыре богатейшие компании поставили себе цель стать хозяевами пищи на земном шаре. Как говорил Генри Киссинджер (бывший советник Президента США по национальной безопасности): «Кто контролирует продовольствие, тот контролирует все народы земного шара».

Поэтому все нарушения Стратегии национальной безопасности, запрещающей выращивание ГМО в России, должны признаваться уголовным преступлением».