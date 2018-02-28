Индексация пенсий с 1 марта оказалась выдумкой

К пенсионной тематике сегодня приковано повышенное внимание общества. Происходит это не случайно, а из-за постоянного стремления властей России экономить средства из бюджета, которые выделяются на социальные обязательства. Пенсионерам это не нравится.

До сих пор столь внушительная прослойка из числа пенсионеров, как работающие граждане, не могут успокоиться после того, как их лишили индексации пенсий. Люди не получили достойного ответа на свои претензии. В правительстве же сетует на нехватку бюджетных ресурсов. Ситуация осложняется еще и тем, что зачастую в нашей стране растут сомнительные расходы, а на пенсионерах экономят все больше.

Особо пристальное внимание пенсионеры приковывают к такому процессу, как повышение своих пенсий за счет регулярных индексаций. Одна из них состоялась 1 января 2018 года, когда на 3,7 процента были проиндексированы пенсии по старости. Вскоре, 1 апреля, пройдет плановое повышение социальных пенсий - пенсионеры получат 2,9% в качестве прибавки к своей пенсии.

Тем временем, в социальных сетях словно "снежный ком" стали распространяться сообщения о планируемой властями РФ индексации пенсий с завтрашнего дня, 1 марта 2018 года. Официально по этому поводу никто не высказывался, поэтому возникло недопонимание. Лишь за несколько часов до наступления первого весеннего дня вскрылись правдивые детали. Из них становится понятно, что никакой мартовской индексации пенсий в России не будет. Следующее повышение пройдет 1 апреля.

Вместе с этим напомним, что на 1 августа текущего года запланирован перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Максимально установлена надбавка в размере 250 рублей. Конкретная величина повышения будет рассчитываться в индивидуальном порядке.

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