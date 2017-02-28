Киргизия: Владимир Путин закроет базу Кант, если стране больше не потребуется помощь РФ

28.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Если Киргизия заявит о том, что российская помощь ей больше не нужна, то "мы в этот же день уйдем", заявил российский президент

Киргизия: Владимир Путин закроет базу Кант, если стране больше не потребуется помощь РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что готов закрыть базу Кант, если Киргизии больше не потребуется помощь РФ.

"Если когда-то Кыргызстан скажет, что мы укрепили настолько свои Вооруженные силы, что такая база не нужна, мы в этот же день уйдем", - заявил глава российского государства журналистам по итогам переговоров с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

Путин подчеркнул, что вопрос расширения воинского контингента РФ на базе Кант не обсуждался. "Вопрос расширения воинского контингента (РФ на базе Кант) мы не обсуждали", - заявил глава российского государства журналистам по итогам переговоров с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. При этом он добавил: "Если Кыргызстан сочтет необходимым это сделать, мы тогда обсудим".

"Нам нет никакой необходимости размещать здесь (в Киргизии) воинский контингент", - подчеркнул российский лидер. По его словам, наличие в Киргизии российской военной базы Кант "связано только с одним - с обеспечением безопасности самой Киргизии".

"После того, как мы начали расширять свои отношения в рамках ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), то само собой разумеется, что мы будем заниматься тем, чтобы и дальше укреплять вооруженные силы самого Кыргызстана", - отметил президент РФ, добавив, что обсуждал данную тему с киргизским коллегой на сегодняшних переговорах. "В рамках экспертной работы на уровне ОДКБ будем спокойно, ритмично этим заниматься", - заверил он.

Глава российского государства также предупредил, что у РФ нет лишних возможностей для содержания военных баз за рубежом. "Имейте в виду, что для нас это тоже дополнительные расходы", - сказал он.

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