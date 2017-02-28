Киргизия: Владимир Путин закроет базу Кант, если стране больше не потребуется помощь РФ

Если Киргизия заявит о том, что российская помощь ей больше не нужна, то "мы в этот же день уйдем", заявил российский президент

Президент России Владимир Путин заявил, что готов закрыть базу Кант, если Киргизии больше не потребуется помощь РФ.

"Если когда-то Кыргызстан скажет, что мы укрепили настолько свои Вооруженные силы, что такая база не нужна, мы в этот же день уйдем", - заявил глава российского государства журналистам по итогам переговоров с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

Путин подчеркнул, что вопрос расширения воинского контингента РФ на базе Кант не обсуждался. "Вопрос расширения воинского контингента (РФ на базе Кант) мы не обсуждали", - заявил глава российского государства журналистам по итогам переговоров с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. При этом он добавил: "Если Кыргызстан сочтет необходимым это сделать, мы тогда обсудим".

"Нам нет никакой необходимости размещать здесь (в Киргизии) воинский контингент", - подчеркнул российский лидер. По его словам, наличие в Киргизии российской военной базы Кант "связано только с одним - с обеспечением безопасности самой Киргизии".

"После того, как мы начали расширять свои отношения в рамках ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), то само собой разумеется, что мы будем заниматься тем, чтобы и дальше укреплять вооруженные силы самого Кыргызстана", - отметил президент РФ, добавив, что обсуждал данную тему с киргизским коллегой на сегодняшних переговорах. "В рамках экспертной работы на уровне ОДКБ будем спокойно, ритмично этим заниматься", - заверил он.

Глава российского государства также предупредил, что у РФ нет лишних возможностей для содержания военных баз за рубежом. "Имейте в виду, что для нас это тоже дополнительные расходы", - сказал он.