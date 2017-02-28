Красноярца, отравившего горожан суррогатным виски, отправили в колонию

28.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Советский районный Красноярска 21 февраля вынес приговор 23-летнему Евгению Литвинову.

Осенью 2015 года молодой человек поставлял из Москвы в Красноярск опасную для жизни и здоровья алкогольную продукцию. На этикетках поддельного виски красовалась известная марка. Литвинов сбывал контрафакт лицам, которые реализовали алкоголь жителям города. В результате действий Литвинова восемь человек скончались и 25 получили тяжелое отравление. Суд приговорил парня к четырём с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание осуждённому предстоит в колонии общего режима, сообщает управление Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе.

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