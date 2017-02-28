Марш памяти Немцова в Москве: Открытый кастинг режимоборцев или гнилые либералы

28.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Марш памяти Немцова в Москве: Открытый кастинг режимоборцев или гнилые либералы

Самый смешной сегодня персонаж из активных режимоборцев в России - это, на мой взгляд, Марк Гальперин. В ноль упоротый, но потому совершенно искренний демократический революционер.

Марш памяти Немцова в Москве: Открытый кастинг режимоборцев или гнилые либералы
Марш памяти Немцова в Москве: Открытый кастинг режимоборцев или гнилые либералы

Нужны самоотверженные, непримиримые люди, чтобы распространять призывы в сети.

Пожалуй, пока звонить не буду. Подожду следующего набора. Когда требования к кандидатам ужесточатся:


В воскресенье был марш оппозиции в память Немцова. Маловато народу пришло. Всё совсем тухло у них стало.

Про либеральный уличный протест как нечто серьезное и значимое можно забыть. Это хорошо.

Подборочка прекрасного от них:

Марш памяти Немцова в Москве: Открытый кастинг режимоборцев или гнилые либералы
Марш памяти Немцова в Москве: Открытый кастинг режимоборцев или гнилые либералы

Марш памяти Немцова в Москве: Открытый кастинг режимоборцев или гнилые либералы

Вопрос:

Марш памяти Немцова в Москве: Открытый кастинг режимоборцев или гнилые либералы

Ответ:

Марш памяти Немцова в Москве: Открытый кастинг режимоборцев или гнилые либералы

Бонус либералу, дочитавшему до конца (звучит музыка из "Бригады"):

Марш памяти Немцова в Москве: Открытый кастинг режимоборцев или гнилые либералы

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