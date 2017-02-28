Марш памяти Немцова в Москве: Открытый кастинг режимоборцев или гнилые либералы

Самый смешной сегодня персонаж из активных режимоборцев в России - это, на мой взгляд, Марк Гальперин. В ноль упоротый, но потому совершенно искренний демократический революционер.
Нужны самоотверженные, непримиримые люди, чтобы распространять призывы в сети.
Пожалуй, пока звонить не буду. Подожду следующего набора. Когда требования к кандидатам ужесточатся:
В воскресенье был марш оппозиции в память Немцова. Маловато народу пришло. Всё совсем тухло у них стало.
Про либеральный уличный протест как нечто серьезное и значимое можно забыть. Это хорошо.
Подборочка прекрасного от них:
Вопрос:
Ответ:
Бонус либералу, дочитавшему до конца (звучит музыка из "Бригады"):
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