Марш памяти Немцова в Москве: Открытый кастинг режимоборцев или гнилые либералы

Самый смешной сегодня персонаж из активных режимоборцев в России - это, на мой взгляд, Марк Гальперин. В ноль упоротый, но потому совершенно искренний демократический революционер.







Нужны самоотверженные, непримиримые люди, чтобы распространять призывы в сети.



Пожалуй, пока звонить не буду. Подожду следующего набора. Когда требования к кандидатам ужесточатся:





В воскресенье был марш оппозиции в память Немцова. Маловато народу пришло. Всё совсем тухло у них стало.



Про либеральный уличный протест как нечто серьезное и значимое можно забыть. Это хорошо.



Подборочка прекрасного от них:













Вопрос:







Ответ:







Бонус либералу, дочитавшему до конца (звучит музыка из "Бригады"):



