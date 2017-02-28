МИД: США пытаются масксимально ужесточить экономическую блокаду России

Недоброжелатели Москвы в американском конгрессе стараются не позволить президенту США Дональду Трампу облегчить санкции против Москвы, чтобы организовать экономическую блокаду России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Он напомнил, что в январе конгрессмены инициировали законопроект, предусматривающий кодификацию санкций, чтобы Трамп не смог их отменить по своей воле, передает РИА «Новости».

«Более того, предлагается расширить и ужесточить рестрикции, и даже попытаться шантажом заставить следовать им третьи страны. То есть, по сути дела, организовать нечто вроде экономической блокады России», - сказал Рябков, выступая в Госдуме.

Он отметил, что в настоящее время «эта затея варится в аппаратах профильных комитетов конгресса», но принятие такого закона исключать нельзя.

Дипломат добавил, что США с 2014 года более 30 раз прибегали к санкционным ограничениям против России. По словам Рябкова, на сегодняшний день в черных списках находится 172 российских гражданина и 350 различных юридических лиц, в том числе флагманские банки.

Он отметил, что отношения Москвы и Вашингтона сейчас находятся на низшей точке со времен холодной войны.