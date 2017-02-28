Многострадальный самолет Аэробус А400М – история его «злоключений» продолжается

Cборка военно-транспортного самолета Airbus A400M для ВВС Великобритании (с) ВВС Великобритании
Возможно, это всего лишь деталь, но говорящая о многом. В письме на имя министра обороны Франции Жана-Ива Ле Дриана с просьбой созвать совещание по перерасходованию средств на военно-транспортный самолет А400М, президент Airbus Денис Ранк (Denis Ranque) и генеральный директор Том Эндерс (Tom Enders) допустили оплошность: письмо написано на английском языке, производитель даже не удосужился перевести его на французский язык. «Не очень тактично, когда пришли за баблом», проскрипели в министерстве обороны. В письме от Airbus сообщается (по информации агентства Reuters) о «значительных рисках в ближайшем будущем» для программы, которая уже и так превысила смету, увеличившись с 20 млрд евро до 30 млрд евро. Авторы также призывают приступить к переговорам относительно штрафных санкций, процедур сертификации и дополнительных затрат.
Кроме отсутствия вкуса, раздражение в отношении Airbus уже осязаемо в министерстве обороны Франции. Во-первых, Airbus вернулся к теме расходов по А400М, спустя семь лет после получения дополнительных 3,5 млрд евро от стран-участниц проекта после первой психодрамы. Во-вторых, Главное управление вооружений (DGA) министерства обороны Франции уже не представляет, с кем говорить в исполнительном комитете Airbus. Как говорят в министерстве обороны, «раньше имелось контактное лицо на самом высоком уровне – глава по стратегии и международным делам Марван Лахуд (Marwan Lahoud). После его ухода, на линии тишина, Кто наш собеседник? Никто не знает. Посыл очень простой – военное направление больше не приоритет Airbus. И нам, возможно, надо сделать из этого выводы».
У министерства есть и свои претензии. Как отметил собеседник издания, «проблема даже не в штрафных санкциях за просрочку, которые в любом случае лимитированы. Что нам надо – так это летающие самолеты, с хорошими техническими данными. Министерство хочет рассчитывать на 15 полностью исправных самолетов А400М в максимально возможные сроки. У ВВС Франции имеется всего лишь 11 самолетов, из которых точно исправны семь (по данным издания Journal de l‘Aviation).
Безусловно, бесспорный прогресс в повышении характеристики самолета был сделан. Первые тактические характеристики были сертифицированы летом 2016 года (на сброс груза, бортовой комплекс обороны, использование с грунтовых площадок). В начале 2017 года получен сертификат на сброс 30 солдат с парашютами, следующая цель – сброс 116 солдат из двух дверей. Airbus проводит испытания по дозаправке вертолетов с А400М, причем эта характеристика долгое время была исключена из программы испытаний из-за проблем с аэродинамикой. «Первые испытания прошли убедительно», - уверяют инсайдеры. Было найдено решение с коробкой приводов двигателей, которая разъедала программу в 2016 году: А400М могут теперь летать 150 часов между плановыми осмотрами, вместо 20 часов, имевших место ранее.
Однако DGA раздражено обещанием Airbus, которое он не выполнил, передать в 2016 году шесть самолетов в доработанном виде (три нового выпуска и три прошедших ремонт). В итоге в прошлом году было получено только четыре самолета, два оставшихся были переданы в январе и середине февраля 2017 года. «До самого конца декабря Airbus уверял, что они выдержат сроки», ругаются в министерстве, - «но теперь очевидно, что там не справляются с предусмотренным темпом производства». Жана-Ива Ле Дриана ждут в начале марта на авиабазе Орлеан для участия церемонии получения шести последних А400М, но, согласно злобным слухам, число приглашенных из Airbus сокращено до минимума.
Отношения между Airbus и министерством обороны Франции обострились до предела. Эти контакты держатся на главе направления военных самолетов испанце Фернандо Алонцо (Fernando Alonso), который установил атмосферу доверия с французским заказчиком. Однако проблема в том, что, по словам знакомых с ситуацией людей, этот специалист в области летных испытаний, признанный и уважаемый инженер, очень плохо переносит текущую атмосферу в Airbus. «Если он хлопнет дверью, это будет катастрофа», считают в министерстве обороны. И это сообщение составлено на хорошем французском.
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