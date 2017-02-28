Многострадальный самолет Аэробус А400М – история его «злоключений» продолжается

В публикации «

A

400

M

tension

sur

la

ligne

entre

la

D

é

fense

et

Airbus

» на французском ресурсе «

Challenges

.

fr

» опять описываются сложности одного из самых любимых самолетов нашего блога – европейского военно-транспортного самолета Airbus А400М. Приводим перевод данного материала.

Возможно, это всего лишь деталь, но говорящая о многом. В письме на имя министра обороны Франции Жана-Ива Ле Дриана с просьбой созвать совещание по перерасходованию средств на военно-транспортный самолет А400М, президент

Airbus

Денис Ранк (

Denis

Ranque

) и генеральный директор Том Эндерс (

Tom

Enders

) допустили оплошность: письмо написано на английском языке, производитель даже не удосужился перевести его на французский язык. «Не очень тактично, когда пришли за баблом», проскрипели в министерстве обороны. В письме от

Airbus

сообщается (по информации агентства

Reuters

) о «значительных рисках в ближайшем будущем» для программы, которая уже и так превысила смету, увеличившись с 20 млрд евро до 30 млрд евро. Авторы также призывают приступить к переговорам относительно штрафных санкций, процедур сертификации и дополнительных затрат.

Кроме отсутствия вкуса, раздражение в отношении

Airbus

уже осязаемо в министерстве обороны Франции. Во-первых,

Airbus

вернулся к теме расходов по А400М, спустя семь лет после получения дополнительных 3,5 млрд евро от стран-участниц проекта после первой психодрамы. Во-вторых, Главное управление вооружений (

DGA

) министерства обороны Франции уже не представляет, с кем говорить в исполнительном комитете

Airbus

. Как говорят в министерстве обороны, «раньше имелось контактное лицо на самом высоком уровне – глава по стратегии и международным делам Марван Лахуд (

Marwan

Lahoud

). После его ухода, на линии тишина, Кто наш собеседник? Никто не знает. Посыл очень простой – военное направление больше не приоритет

Airbus

. И нам, возможно, надо сделать из этого выводы».

У министерства есть и свои претензии. Как отметил собеседник издания, «проблема даже не в штрафных санкциях за просрочку, которые в любом случае лимитированы. Что нам надо – так это летающие самолеты, с хорошими техническими данными. Министерство хочет рассчитывать на 15 полностью исправных самолетов А400М в максимально возможные сроки. У ВВС Франции имеется всего лишь 11 самолетов, из которых точно исправны семь (по данным издания

Journal

de

l

‘

Aviation

).

Безусловно, бесспорный прогресс в повышении характеристики самолета был сделан. Первые тактические характеристики были сертифицированы летом 2016 года (на сброс груза, бортовой комплекс обороны, использование с грунтовых площадок). В начале 2017 года получен сертификат на сброс 30 солдат с парашютами, следующая цель – сброс 116 солдат из двух дверей.

Airbus

проводит испытания по дозаправке вертолетов с А400М, причем эта характеристика долгое время была исключена из программы испытаний из-за проблем с аэродинамикой. «Первые испытания прошли убедительно», - уверяют инсайдеры. Было найдено решение с коробкой приводов двигателей, которая разъедала программу в 2016 году: А400М могут теперь летать 150 часов между плановыми осмотрами, вместо 20 часов, имевших место ранее.

Однако

DGA

раздражено обещанием

Airbus

, которое он не выполнил, передать в 2016 году шесть самолетов в доработанном виде (три нового выпуска и три прошедших ремонт). В итоге в прошлом году было получено только четыре самолета, два оставшихся были переданы в январе и середине февраля 2017 года. «До самого конца декабря

Airbus

уверял, что они выдержат сроки», ругаются в министерстве, - «но теперь очевидно, что там не справляются с предусмотренным темпом производства». Жана-Ива Ле Дриана ждут в начале марта на авиабазе Орлеан для участия церемонии получения шести последних А400М, но, согласно злобным слухам, число приглашенных из

Airbus

сокращено до минимума.