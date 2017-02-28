На Нововоронежской АЭС сдан в эксплуатацию новейший энергоблок ВВЭР-1200 поколения «3+»

Одно из ключевых событий в атомной энергетике России и мира произошло на Нововоронежской АЭС — новейший энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 (блок № 6 НВАЭС) с реактором ВВЭР-1200 поколения «3+" сдан в промышленную эксплуатацию.

Соответствующий приказ подписал 27 февраля 2017 г. генеральный директор Концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров на основании полученного разрешения Госкорпорации «Росатом».

Ранее Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала заключение о соответствии вводимого объекта проектной документации, техническим регламентам, и нормативно-правовым актам, в том числе требованиям энергетической эффективности.

Энергоблок № 1 НВАЭС-2 впервые был включен в единую энергетическую систему страны и начал выработку электроэнергии 5 августа 2016 года. Успешно было пройдено освоение мощности на этапах энергопуска, опытно-промышленной эксплуатации, во время которых проводились проверки и испытания оборудования и систем на различных уровнях мощности и различных эксплуатационных режимах.

Испытания успешно завершились 23 февраля 2017 года 15-суточным комплексным опробованием на 100%-ом уровне мощности, в ходе которого энергоблок подтвердил способность стабильно нести нагрузку в соответствии с проектными параметрами. К моменту ввода в промышленную эксплуатацию энергоблок № 1 НВАЭС-2 выработал 1 691 млн. кВтч электроэнергии.

«Я благодарен коллективу Нововоронежской АЭС за самоотверженный труд не только при выполнении работ по вводу блока в промышленную эксплуатацию, но и за не менее напряженную работу по подготовке необходимой документации для предоставления в Ростехнадзор», — сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

По сравнению с традиционными энергоблоками с реактором типа ВВЭР-1000 проект «АЭС-2006», по которому построен первый блок НВАЭС-2, обладает рядом преимуществ, которые существенно повышают его экономические характеристики и безопасность. Так, электрическая мощность реакторной установки повышена на 20% с 1000 до 1200 МВт; срок службы основного оборудования (корпуса реактора и парогенераторов) увеличен в 2 раза с 30 до 60 лет; за счет высокой автоматизации и внедрения новых технологических решений количество персонала уменьшено на 25-30%. Кроме того, энергоблок отвечает всем так называемым «постфукусимским» требованиям в области безопасности. Применен ряд новейших и не имеющих аналогов систем безопасности, такие как ловушка расплава активной зоны или система пассивного отвода тепла, позволяющая охлаждать за счет естественной циркуляции воздуха активную зону реактора в отсутствие энергоснабжения и участия человека.

Энергоблоки поколения «3+" в настоящее время сооружаются в США и Франции, однако именно российский энергоблок № 1 НВАЭС-2 стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, сданным в промышленную эксплуатацию. Генеральный проектировщик и генподрядчик НВ АЭС-2 — АО «Атомэнергопроект».