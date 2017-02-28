«Неожиданность песочного цвета» для Восточной Европы

Пентагон начал отправку танков в Восточную Европу в первые же дни 2017 года. Сотни единиц бронетехники прибыли в Германию, а затем были распределены по странам, нуждающимся помощи в сдерживании "российской агрессии" - Польше, Латвии, Литвы и Эстонии. В Польшу из американского штата Колорадо перебросили Третью бронетанковую бригадную боевую группу из Четвертой пехотной дивизии.

Интересное начало, да? На них никто не нападает, и даже не пытается, а они танками огораживаются, да стенами. Все это, между прочим, денег стоит и немалых. И еще мне интересно, а зачем танки песочного цвета поставили? Чтоб мишень заметнее была, что ли?

Или все это – хитрый план заокеанского «партнера»? Зная уникальную способность, что поляков, что украинцев, отменно продавать налево любую поступающую в страну военную помощь, разу и поставляют в боевой окраске, требуемой там, где надо? А где сейчас надо песочный цвет? Известно, на Ближнем Востоке. И покупают они, да. А деньги, интересно, с Америкой делят потом, или как? Думаю, это одна из причин. Вторая, естественно, американцы избавляются от старого арсенала.

Самое интересное, они 26 января даже типа учений провели. Чтоб показать – танки ездят, стреляют, боеготовы. Для кого концерт? Товар лицом показывали? Правда, не все было гладко с Абрамсами, да...

Если рассмотреть такой аспект, как в разы увеличившаяся безопасность «маленьких певчих птичек», так по сравнению с российским коршуном – они ему на один укус, ежели поохотиться приспичит.

И очевидцы говорят, что горят эти самые танки здорово. Ну не для обогрева же в зимнее время их привезли за три моря!

А еще доподлинно известно, что ни разу та самая безопасность ни у поляков, ни у прибалтов не повысилась. А очень даже наоборот. Да и в повседневной жизни – один пройгрыш. Зря поляки ладони в овациях отбивали. Теперь вот за голову хватаются.

Бронетехника, как и положено, тяжелое бремя… И не только для экономики. А в самом прямом смысле слова. И внезапно оказалось – инфраструктура в военных действиях имеет место быть использована. И портится нещадно. Ни одна из польских дорог, ни один мостик не выдержали - оказались совершенно негодны для прохождения тяжелой бронетехники. Грунтовые дороги, а таковых немало в Польше, осыпаются сразу, мостики игрушечные трескаются пополам, асфальт в щепки разносит.

Вы видали когда-нибудь, как строят в Польше? Ну, если нет, то подскажу. Ничего основательного, с расчетной нагрузкой на экстремальные случаи, там не производят. Дороги – так, чтоб машины ездили, да телеги, дома – хорошему бойцу кулаком насквозь можно пробить, как в голливудских сериалах. Попробовали бы они наши каменные дома так кулаком ломануть!

Так и с танками получилось. Когда-то дороги строились под прохождение техники в 30 тонн, а такая была на вооружении стран Варшавского договора. А вот Абрамсы оказались в два раза тяжелее! Курам на смех, а не защита. Ему, танку этому, чтоб на защитные позиции выйти, надо умудриться по какой-нибудь дороге проехать и не застрять намертво, а если по пути тоннель – то по габаритам не пройдет, а если мосточек – то сразу хана, завалится набок в ближайшее болото.

Я вот все время думаю, зачем они себя так на посмешище выставляют?! Всегда во всем есть ответ на вопрос – кому это выгодно? Здесь просматривается только выгода от продажи, другой не видно, как ни смотри.

Наши военспецы посмотрели на это дело, посмотрели, да и пальцем у виска покрутили: «Как говорил Конфуций, один из нас – дурак!» Пока такие танки-помогайки у этих соседей с манией величия поступают на вооружение, можно спать спокойно. Это как раз тот случай, когда – ни украсть, ни покараулить. Бесполезны как в защите, так и в нападении. Полезны только при продаже в страны с песчаными барханами. А здесь – как бельмо на глазу.

И самое главное – кого дурят? Широкие европейские народные массы? Нас-то фиг надуришь, «на раз» все по полочкам разложим.

Вспоминаю, как премьер-министр Беата Шидло на церемонии приветствия американских военных 14 января почти со слезами счастья и умиления на глазах, с чувством провозглашала: «Сегодня великий день — день, когда мы можем на польской земле, здесь в Жагане, поприветствовать американских солдат — представителей наилучшей, самой сильной и самой замечательной армии мира».

А ничего, что самая сильная армия на самых красивых танках принялась защищать польских боязливых жителей ровно на противоположном конце страны? Как раз на границе с Германией! А может… боюсь даже разочаровать поляков…может, это от них собрались Германию защищать? А то как ломанутся от счастливой жизни…

Ну, про то, что танки эти по польским дорогам не пройдут ни разу, уже сказано выше. Тогда – зачем? Зачем, Карл?! Вот и я думаю – на фига козе баян?

А со своими страхами восточной агрессии Польша мне почему-то напоминает ту дамочку из анекдота, что стоит на балконе 5-го этажа и кричит вниз прохожему: «Мужчина, а я вас боюсь! Вы меня сейчас изнасилуете!» Он так ошарашенно: «Да как же я смогу?! Вы на 5-м этаже, а я на улице». А дамочка: «А я к вам сейчас спущусь!» Что, интересно, следующее придумают для защиты от агрессии?