Очень плохие новости с Украины, уважаемые жители Украины: Лера Гонтарева, по ходу, все. Источники активизировались и, брызжа слюной и непережеванными гамбургерами, в один голос уверяют – написала-таки, зараза, заявление по собственному желанию. Говорит, не могу больше возглавлять Национальный банк Украины, ибо чувствую глубочайшее неудовлетворение. Поскольку пресс-служба НБУ все опровергает, то крепнет чувство неизбежности отставки председательши.

Курс гривны подло качнулся, выровнялся и опять пошел укрепляться. Вся загвоздка в том, кто же заменит Леру на столь ответственной и, с…ка, непростой должности? Источники не могут пролить свет на таинство грядущей кадровой замены. Начинают туманно рассуждать о связанности этого решения с возникновением нового парламентского формата (пид…сы + две монолитные фракции, которым некуда бежать), рекомендациями Вашингтона и температурным режимом марта месяца.



С Вашингтоном, доложу вам, все непросто. Сегодня последний день, когда Петр Порошенко может слетать в Штаты для встречи с Трампом. Климкин (глава Министерства иностранных дел Украины по версии главврача Житомирского психдиспансера) торжественно поклялся на Коране, что «в двадцатых числах февраля состоится визит верховного главнокомандующего нации в Америку». Он, Климкин, выразил горячее желание немедленно вылететь в Вашингтон, чтобы лично утрясти все щекотливые детали предстоящего исторического события. Осмотреть туалеты «столицы мира», проверить наличие мыла и высоту писсуаров. Удобно ли отливать и одновременно вести насыщенный внешнеполитический диалог? Но ситуация осложнилась, Гонтарева написала заявление об увольнении, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун накатала аналогичную заяву, короче, бабы сбегают с руководящих должностей, и «двадцатые числа февраля» заканчиваются уже сегодня. Надо же учитывать время для подлета к славному городу Вашингтону.



Что будет? Я лично сохраняю здоровый оптимизм и ясным взглядом смотрю в будущее. В стране очень много молодых и перспективных банкиров в возрасте до 23-х лет, которые могут взвалить на себя любую непосильную ношу. Вообще не проблема. Как писал подвергшийся декоммунизации Владимир Ильич, «любая шалава из «Инстаграмма» может управлять государством и Национальным банком». Рано или поздно гарант нации созреет для серии кадровых решений. Можно нанять известную стриптизершу. Или какую-нибудь претендентку на «Оскар» в номинации «лучший грим». Главное, чтобы пол был женский, поскольку близится международный день, который в Украине так и не получается запретить.



С полом, кстати, надо сегодня держать ухо востро. Недаром же Ульяна Супрун, подмахнувшая увольнительную бумагу, предлагает ввести графу «неопределившиеся». Ну, там мальчики, девочки и «н». Недавно Викторию Сюмар застукали в кулуарах Верховной Рады с эрегированной информационной доктриной в кармане.







Поползли слухи: и не Виктория она вовсе, а Виктор из Жашкова, который торговал сыром на базаре, сделал карьеру на грантах и стал Викторией. Другие опровергают: нет, это наградной «Форт» топорщится, времена нынче лихие, могут лишить девичьей чести, несмотря на депутатскую неприкосновенность. Третьи бьют в набат: тут такие дела в парламенте происходят, большинство исчезает в очке, а туалета для трансгендеров нет! И мы еще боремся за звание самой евроинтегрированной страны в Европе… Позор какой-то. Люди открываю новые планеты, пригодные для жизни, сигнал посылают, тарифами на ЖКХ интересуются, а мы не можем трансгендеров удовлетворить.



Знаете, еще что настораживает? Автосигнализация известного антикоррупционера с большим коррупционным прошлым Сергея Лещенко. Говорит, иду я с собакой, а зеркала у машины открыты. Вы поняли? Зеркала, б…ть, открыты! Это все равно, что Плейшнер увидел горшок на явочной квартире, который падает ему на голову. Подходит Лещенко к машине – а она открыта! Сигнал? Безусловно. Некие подлые люди явно хотели установить в авто либо прослушку, либо бомбу, либо просто нагадить на заднее сиденье. Сергей бьет тревогу. И правильно делает, что бьет. Все сложно: у Сюмар в штанах бьется информационная доктрина, Гонтаревой ищут замену, а машина главного борца с коррупцией стоит с открытыми дверьми. Человеку ремонт надо делать в недавно купленной хате, а ему такие приветы передают. Шеремет вот не придавал значения открытым зеркалам, а оно, видишь, как все повернулось. Плюс какого-то таджика во Львове задержали с контрабандой. Подозреваю, что Найема, но точной информации нет.



Страшные времена идут: Наденька Савченко, оказывается, вовсе не героиня Украины. Ее уже ждут в СБУ, чтобы строго допросить и, если получится, посадить за «подстрекательство к государственному перевороту». Поехала Надя в Донецк и посмотрела, как там пленные. Ну, тут у всех крышу сорвало, кирпичами испражняются, кричат о предательстве. Проклятый Путин! Мало того, что посадил, так и еще и выпустил. Очень все непросто. Вы только представьте: целый народный депутат едет в оккупированную, блокированную и наглухо закупоренную Донецкую область. И доезжает! А вдруг она контрабанду мимо бдящего на блокпосту Парасюка с незачехленным автоматом провезла? Этак каждый депутат начнет кататься, и что потом с оккупированной территорией делать? Молчите? Вот именно. Сказать нечего. Вот если Лера Гонтарева покинет пост главы НБУ, то что будет? Почти год шли протесты, практически все орали: Гонтареву в отставку. И тут бац – написала заяву. Всем обидно. Понимать надо ситуацию. Назревают большие потрясения. Коты волнуются, собаки ведут себя странно…