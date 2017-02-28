«ПАК ФА (Т-50) – чертовски хороший истребитель», Локхид Мартин

В США не стихают дискуссии вокруг нового многоцелевого истребителя F-35 и его возможных российских и китайских противников. Чем дальше, тем удивительнее становится. Оказывается F-35, который столько лет позиционировался как истребитель, прежде всего, таковым не является.

Летающий айфон

Генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептул в интервью с главным редактором журнала Defense & Aerospace Report заявил, что этот самолёт — не истребитель, а «летающий сборщик данных, способный работать в качестве узла информационной системы облачного типа, связывающей воздушные, наземные и морские объекты».

Лётчики-испытатели утверждают, что F-35 также отличается от F-15, как айфон от обычного проводного телефона. Старые телефоны могли обеспечивать безупречное качество связи, но айфоны дали невиданные ранее возможности по совместной работе в сети и мгновенной передаче данных сразу по нескольким каналам множеству пользователей, что в корне изменило нашу жизнь.

Что же касается вооружения F-35, то здесь нет ничего сверхнового и необычного. Мало того, модернизационные возможности самолёта по этой части крайне ограничены. Эксперты также отмечают невысокую манёвренность новой машины, что тоже не позволяет ему выступать в качестве истребителя. Сторонники F-35, в основном, делают упор на его «невидимость», позволяющей ему действовать т.с. «из засады», не вступая в ближний бой.

Китайский ответ

Китай ответил на американскую разработку сразу двумя более специализированными машинами: J-20 и J-31. Первый из них также является не истребителем, а перехватчиком и ударным самолётом. Его цели — не истребители противника, а самолёты разведки типа «АВАКС», транспортные самолёты и заправщики. Учитывая малый радиус действия F-35, потеря заправщиков окажется для него критичной.

Второй самолёт — J-31 очень похож на F-35, и есть данные, что китайским разведчикам удалось раздобыть некоторые важные секреты у «Локхид Мартин». Отсюда и сходство. Впрочем, у китайцев как всегда проблемы с двигателями и авионикой. Хромает и специальное покрытие, которое не обеспечивает невидимость в широком диапазоне радиочастот.

Зато китайцы компенсировали все недостатки, создав ракеты «воздух-воздух» дальнего радиуса действия, которые в сочетании с наземными и морскими радарами представляют серьёзную угрозу для F-22 и F-35.

Чертовски хороший истребитель

Российский подход, как обычно, оригинален и непредсказуем для западных специалистов. Вместо того, чтобы гоняться за американскими технологиями и создавать клон F-35, наши разработчики ПАК ФА создали самолёт, который не обладает абсолютной невидимостью, и в котором не столь навороченная электронная начинка. Зато, по словам одного из инженеров «Локхид Мартин», ПАК ФА — «чертовски хороший истребитель».

Действительно, самый маневренный до сих пор самолёт F-22 имеет 2D векторизацию тяги, а у российской новинки уже 3D, что позволяет ему совершать манёвры на пределе человеческих возможностей. На вооружении ПАК ФА стоят ракеты «воздух-воздух» с инфракрасным наведением, от чего никакая технология «Стелс» не может защитить. Это означает, что если F-35 будет держаться на расстоянии от ПАК ФА, то он выживет, но при этом и противник останется целым.

Разные задачи — разные решения

Китай и Россия — мастера асимметричных ответов, что они и продемонстрировали в ответ на появление у США нового самолёта. При этом их решения оказались ещё и гораздо дешевле американской задачи. Вот и возникает вопрос у американских скептиков, стоит ли F-35 тех денег и времени, которые были на него потрачены? Чтобы уничтожить айфон, другой айфон не нужен. Нужен молоток. Вот его-то и создали Китай и Россия.