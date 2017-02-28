Передача Исаакия РПЦ может не состоятся: В Петербурге подана заявка на народный референдум

Ранее Русская православная церковь заявила, что сможет вести все реставрационные работы в соборе за счет сохранения платных экскурсий и продажи билетов на колоннаду

Инициативная группа, выступающая против передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ), подала в избирательную комиссию Санкт-Петербурга заявку о проведении общегородского референдума о статусе собора и других знаковых городских храмов, передает корреспондент ТАСС.

На референдум предполагается вынести следующий вопрос: "Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания: Собор Исаакия Далмацкого (Исаакиевский собор - прим. ТАСС), Собор Воскресения Христова (более известный как Храм Спаса на Крови), Собор имени апостолов Петра и Павла должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?"

В инициативную группу, кроме местных парламентариев, которые ранее провели несколько митингов за сохранение музейного статуса Исаакия, вошли "Российский творческий союз работников культуры", "Санкт-Петербургский союз ученых", движение "Православные за Исаакий как храм и музей", а также политические организации, в том числе партия "Парнас".

Позиция РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в феврале на заседании Высшего церковного совета РПЦ, заявил, что Русская православная церковь сможет вести все реставрационные работы в соборе за счет сохранения платных экскурсий и продажи билетов на колоннаду. При этом общий вход в собор будет бесплатным.

Источник во властных структурах сообщил ранее федеральным СМИ, что, по данным социологических исследований, оптимальным решением по судьбе Исаакия является его совместное использование Церковью и городом. По его мнению, заявление о передаче собора в пользование РПЦ было поспешным, с горожанами по этому решению не советовались. "С президентом его не согласовывали", - уточнил источник.

Споры вокруг памятника

Правительство Санкт-Петербурга объявило о том, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт- Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До революции собор также не был собственностью церкви и находился в ведении МВД из-за больших расходов на содержание здания.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам трагедии А-321 над Синаем, посетили около 18 тысяч человек. За это же время в ГМП "Исаакиевский собор" побывали около 3,9 млн туристов.