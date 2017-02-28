Почему тварь, по которой давно плачет 282 Статья УК РФ, до сих пор на свободе?

Если тварь публично обвиняет Россию в ведении "террористической войны", "расширении террористического фронта", "осуществлении акта государственного терроризма", "полноценной террористической агрессии против цивилизованного мира"...



Если тварь утверждает, что "за терактами ИГИЛ на самом деле стоит Кремль", что "РФ стоит у истоков крупной террористической оси, вовлечённой в мировое распространение наркотиков"...



Если тварь вещает о необходимости "осознания мировым политическим истеблишментом глобальной террористической угрозы, исходящей от России" и предлагает собственные рецепты под заголовком "Как защититься от России"...



Если при этом данная тварь имеет российское гражданство и постоянно проживает на территории России...



Так вот: замкнулись ли уже наручники на запястьях твари? Возбуждено ли уголовное дело?



Никак нет. Ровным счётом наоборот.



Тварь по имени Александр Николаевич Сытин ежедневно "радует" зрителей российского ТВ своей эталонно смрадной физиомордией с косящими бегающими глазками. Чувствует себя достаточно комфортно. Трусливо помаргивая (иногда), последовательно источает вязкую, непробиваемую ненависть к нам.

Не далее, как сегодня, в эфире Первого канала он с готовностью подтвердил авторство характерного текста (см. чуть ниже), снискав поддержку ещё одной запредельной особи - "режиссёра-документалиста", власовца, НТСовца, члена редколлегии журнала "Посев" Григория Марковича Амнуэля. Тоже ощущающего полную безопасность и являющегося клиентом всех российских телевизионных ток-шоу.







Это (текст) заключительная часть программного высера А. Н. Сытина в 2-х частях, опубликованного на бандеростанском ресурсе:

1) ТЕРРОРИСТИЧЕСКО-ДЕСТРУКТИВНАЯ РОЛЬ РОССИИ В МИРОВОМ СООБЩЕСТВЕ

2) КАК МИРУ РЕАГИРОВАТЬ НА ТЕРРОРИСТИЧЕСКО-ДЕСТРУКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ



Многажды слышал крайне спорные доводы о якобы пользе пребывания бандеровских недобитков на наших экранах. Мол, чем гнуснее, тем лучше, тем нагляднее.



Но Сытин не ковтунообразный ушлёпок из Киева.

Повторю, 58-летний Сытин - гражданин РФ, москвич. Руководитель, единственный сотрудник-грантополучатель конторы "Центр политических исследований стран Северной и Восточной Европы" (North&Eastern Europe Research Political Center).

alexander.sytin@mail.ru, коли есть желание пообщаться.



Подробнее о гниде тут:

http://general-ivanoff.livejou...



А. Н. Сытин о своей ненависти к России, о её корнях (берущих начало аж 1.09.1965, когда первоклассник Сашенька пообещал вырасти и всех убить):

