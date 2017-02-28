Продолжается рост всемирной ненависти в отношении сионизма

Запрет индонезийским правительством самолету израильского премьера нарушить воздушное пространство этой страны показывает, что вопреки ложным представлениям сионистов, исламские государства по-прежнему защищают права палестинского народа от преступников и сионистский режим находится в полной изоляции.

Для того, чтобы показать, что сионистский режим якобы не пребывает во всемирной изоляции, Биньямин Нетаньяху во-первых сперва посетил Сингапур в зоне Юго-Восточной Азии. Затем израильский премьер для совершения полета в Австралию запросил у индонезийского правительства разрешения пройти через воздушное пространство этой страны. Власти Джакарты ответили отказом на эту просьбу премьер-министра сионистского режима. Биньямин Нетаньяху, прошлогодний призыв которого об установлении отношений с индонезийским правительством был отклонен Джакартой, своей просьбой пересечь воздушное пространство этой страны хотел поставить Джакарту перед свершившимся фактом. Однако индонезийские власти, проявив бдительность, отклонили предложение сионистов.

Принимая во внимание продолжение новой Интифады палестинского народа, именуемой Интифадой Кодса, которая привела в ужас политическую жизнь сионистов, данная позиция правительства Индонезии считается сильным ударом по амбициям Нетаньяху. Индонезия в качестве самой густонаселенной мусульманской страны по-прежнему выступает против сионистского режима и защищает права палестинского народа. Хотя некоторые арабские монархи, отвернувшись от палестинского народа, предали идеалы Палестины, тем не менее, свободомыслящие мусульмане мира на деле показали, что не признают сущность сионистов.

Одновременно с запретом индонезийского правительства войти в воздушное пространство этой страны, спикер Совета представителей регионов Индонезии Мухаммад Салих на шестой Тегеранской международной конференции в поддержку палестинской Интифады заявил: «Несмотря на то, что Индонезия расположена в тысячи километрах от Палестины, тем не менее, наша страна всегда остается солидарной с палестинским народом. Палестинский народ не одинок в своем героическом движении Интифады. Индонезия со всей решимостью и категоричностью поддерживает Палестину». Принимая во внимания важную роль Индонезии в Движении Неприсоединения, сионистский режим стремится установить отношения с Джакартой с тем, чтобы создать серьезные проблемы для палестинского вопроса.

Визит в Тегеран Амина Мулии, спикера Палаты представителей парламента Малайзии (в качестве второй важной исламской страны в регионе Юго-Восточной Азии), и его участие в шестой Тегеранской международной конференции в поддержку палестинской Интифады продемонстрировал, что усилия сионистов по созданию раскола между исламскими государствами в связи с палестинским вопросом потерпел полный провал. Визит Амина Мулии в Исламскую Республику Иран показал, что исламские страны по-прежнему считают сионистский режим символом государственного терроризма и фактором небезопасности в мире. С учетом этих реалий и растущих преступлений сионистов в отношении палестинского народа, общественное мнение мира категорически осуждают экспансионистские действия сионистов.

Массовые протесты в Австралии одновременно с визитом премьер-министра сионистского режима в Сидней следует рассматривать в этом плане. Протесты студентов Тринити-колледж в Дублине (столице Ирландии), которые сорвали лекцию посла сионистского режима, показали, что протесты против сионистов совершаются ни только со стороны мусульман, но и со стороны свободомыслящих людей мира, осознающих всю глубину преступности государственного терроризма сионистского режима. Такая ситуация способствует укреплению Интифады палестинского народа. Продолжение изоляции со стороны мировой общественности по-прежнему расценивается как самый ужасный кошмар сионистского режима.