Пропаганда Украины: боевые буряты РФ бесчинствуют в школе ЛНР

Главное управление разведки МО Украины, пожалуй, единственное в мире ведомство, которое делится оперативными разведданными в Фейсбуке.

Видимо, с целью продемонстрировать врагам и налогоплательщикам свою осведомленность и профессионализм.

Честно говоря, давно не читала их шедевров, но сегодняшняя офигительная история уже опубликована во всех укроСМИ. Итак:

"Пьяные военнослужащие российско-террористических войск сорвали уроки в одной из школ на территории оккупированного Донбасса. По информации ГУР, трое вооруженных военнослужащих в состоянии сильного алкогольного опьянения зашли в общеобразовательную школу в поселке Хрустальный Луганской области, сорвали проведение уроков и угрожали школьникам и учителям учебного заведения физической расправой…"

Ну, вы поняли. Озверевшие от страха скорого поражения от самой сильной армии континента ватники, хлебнув вместо утреннего кофе «Русской, тёплой, залипушной», решили поиздеваться над школьниками Луганщины. Бедные дети, которые как раз тайком писали сочинение на тему «Донбасс — це Украина» и передавали друг другу бумажки с написанным молоком текстом «щеневмерлой», были нагло прерваны тремя боевыми бурятами с единственной целью — заставить их под дулами автомата спеть несколько пионерских песен. Но так как юные патриоты и их учителя мужественно отказались это делать, выразив свой протест на чистом украинском языке, террористы пригрозили расстрелом.

Чем закончилась эта леденящая душу история — украинская разведка умалчивает. Но, судя по намёкам на чудовищное морально-психологическое состояние российских «наёмников», есть подозрение, что всё закончилось плохо…

Только никто об этом не расскажет. Разве что в Гааге…

Сами понимаете. Разведданные, гриф секретности и всё такое.