Противостояние: О важной сфере, где Россия превзошла США



Экономисты не жалуют рост военных бюджетов, резонно полагая последние не самым рациональным расходованием ограниченных ресурсов общества. Даже с учётом того, что конверсия оборонных технологий впоследствии часто бывает полезной в быту. Застёжки-молнии, шариковые ручки, мобильная связь, интернет – всё это и тысячи других вещей имеют глубоко милитаристские корни.



Есть, впрочем, одно дело, которое немного примиряет homo economicus с непроизводительными тратами общественных фондов на военные игры. Экспорт вооружений ему имя. Теоретически он в некоторой части способствует экономическому росту, а выручка экспортёров через налоговые и прочие платежи государству частично компенсирует бюджетные затраты.



Кто в этом деле чемпион по эффективности?



Две диаграммы в какой-то степени дают ответ на этот вопрос.



Вот так выглядит выручка от продажи оружия по крупнейшим странам-экспортёрам.







США здесь впереди планеты всей. Россия – на втором месте.



А вот так можно сопоставить крупнейшие военные бюджеты.







Америка и здесь на голову превосходит основных своих конкурентов. Тратя на оборонные нужды по 500+ млрд долл. в год, она расходует больше, чем остальные семь стран вместе взятые. Бюджет России в 6 раз меньше – чуть более 85 млрд долл.



С другой стороны, такое сравнение означает примерно следующее. На каждый доллар оборонного бюджета у России приходится примерно 18 центов валютной выручки от продажи оружия. У США – чуть менее пяти центов. Притом что в американских военных расходах не учтены самостоятельные затраты частных компаний-производителей вооружений на НИОКР (в РФ ведущие оружейники принадлежат государству).



То есть, в первом приближении российский военный бюджет минимум втрое эффективнее американского. Хоть чём-то не просто догнали, но перегнали.



Понятно, что такое интегральное сравнение весьма условно и не учитывает великое множество факторов. Начиная от географической диверсификации военных поставок стран-конкурентов и заканчивая долей высокотехнологичной продукции в оружейном экспорте. И понятно также, что заметная часть оборонных расходов США идёт на поддержание сети военных баз по всему миру и на финансирование активных операций, без чего Америка едва ли сможет играть роль мирового полицейского.



И тем не менее, Россия в общем случае тратит деньги на оборону эффективнее, чем США. Это ли не повод для национальной гордости великороссов?