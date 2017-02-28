Российские миллиардеры обналичили за год $12,4 млрд.

"Рыночная" цена имущества того или иного российского миллиардера весьма условна. Часто продать активы за эти суммы нет никакой возможности - в силу государственных санкций, политических или криминальных обязательств, разводов, разделов и хозяйственных конфликтов. Другое дело - чистый доход, формируемый из стоимости уже реализованных активов и полученных на акции дивидендов. За минувший год таким образом десять крупнейших российских магнатов получили «на руки» около $12,4 млрд доходов.

Отдали ли эти люди государству предусмотренные законом 13%? Журнал Forbes, публикуя список наиболее преуспевших в прошлом году кэш-махинаторов, сомневается в этом. Деньги в большинстве случаев получает не физическое лицо — резидент России, а компания в офшорах. Часть этих капиталов вернется в Россию в качестве инвестиций или оплаты долгов, другая часть пойдет на покупку активов вне страны и на обслуживание личного имущества вроде частного самолета, океанской яхты или зарубежных дворцов.

Оценка дохода — это сумма стоимости проданных активов и полученных миллиардером дивидендов миллиардером или связанных с ним компаний в период с 13 февраля 2016 года по 17 февраля 2017 года. Доход оценивался до вычета налогов. Сделки и транзакции в рублях конвертировались в доллары по курсу на момент совершения сделки или транзакции. Не учитывались сделки по продаже личного имущества и недвижимости.

1. Сулейман Керимов и семья

Оценка дохода: $3,1 млрд



Источник дохода: продажа акций Polyus Gold International материнской компании золотодобывающего холдинга «Полюс»



В марте 2016 года «Полюс» объявил о программе выкупа собственных акций. Компания через свою «дочку» выкупила 60,2 млн акций у материнской компании Polyus Gold International по цене 4041 рубль за одну акцию, с премией 22% к средневзвешенной цене на Московской бирже за три месяца. Сумма сделки превысила 243 млрд рублей (около $3,4 млрд). Часть полученных средств — $3,1 млрд — Polyus Gold International направила на выкуп уже собственных акций у офшорных компаний Wandle Holdings Limited и Sacturino Limited, подконтрольных Саиду Керимову — сыну Сулеймана Керимова. Выкупленные акции были погашены.

2. Михаил Прохоров

Оценка дохода: $2 млрд



Источник дохода: продажа акций «Уралкалия», ОПИН и «Русала», дивиденды «Русала»



В июле 2016 года газета «Ведомости» опубликовала статью с заголовком «Михаил Прохоров продает все российские активы». Причина — обыски в структурах «Онэксима», которые связали с редакционной политикой принадлежащего Прохорову медиахолдинга РБК, который выпускал расследования о деятельности лиц из ближайшего окружения президента Владимира Путина. В тот же день генеральный директор «Онэксима» Дмитрий Разумов отреагировал на публикацию, заявив, что компания все время ведет переговоры о покупке и продаже активов, но говорить «о распродаже всех активов в России некорректно».



Но спустя неделю после публикации «Онэксим» продал 20% «Уралкалия» Дмитрию Лобяку, однокурснику владельца «Уралхима» Дмитрия Мазепина. В декабре наступила очередь девелоперской компании ОПИН: покупателем стала компания, подконтрольная совладельцу Московского кредитного банка Романа Авдеева. Распродажа активов Прохорова продолжилась в 2017 году. В феврале «Онэксим» продал акции «Русала» на $240 млн.

3. Геннадий Тимченко

Оценка дохода: $1,5 млрд



Источник дохода: транш за продажу акций Gunvor, продажа акций «Петромира» и Национальной медиагруппы, дивиденды «Новатэка» и «Сибура»



В марте 2016 года структуры Тимченко продали 7,5% акций Национальной медиагруппы («Пятый канал», «Рен ТВ», доля в «Первом канале», телеканалы Discovery на территории России, газета «Известия» и др.) холдингу «Газпром медиа» за 11,1 млрд рублей.



В мае 2016 года газета Financial Times сообщила, что владелец Gunvor Торбьорн Торнквист получил от компании $1 млрд дивидендов для финального платежа по выкупу доли Тимченко. Расчеты по сделке заняли два года — Тимченко объявил о продаже своих акций Gunvor в марте 2014 года, за день до введения американских санкций.

4. Леонид Михельсон

Оценка дохода: $1,46 млрд



Источник дохода: продажа акций «Сибура», дивиденды «Новатэка» и «Сибура»



В декабре 2016 года акционеры «Сибура» (Михельсон и топ-менеджмент) продали 10% компании китайскому Фонду Шелкового пути (Silk Road Fund). По словам Михельсона, сумма сделки соответствует продаже акций «Сибура» другому китайскому инвестору — компании Sinopec, заплатившей за 10% «Сибура» $1,3 млрд.

5. Алексей Мордашов

Оценка дохода: $950 млн



Источник дохода: дивиденды «Северстали», TUI, Nordgold, продажа Меткомбанка



Основной доход Мордашова — дивиденды «Северстали», где он является крупнейшим акционером (79,2%). В 2016 году компания начислила более 61 млрд рублей дивидендов на свои акции. В феврале 2017 года Мордашов получил дивиденды еще от одной компании, акционером которой он является, — около €80 млн от немецкого туристического холдинга TUI.

6. Борис Минц

Оценка дохода: $870 млн



Источник дохода: продажа акций CA Immobilien Anlagen, Immofinanz и Финансовой группы «Будущее»



В 2014-2015 годах O1 Group Бориса Минца скупила 26% акций австрийской компании CA Immobilien Anlagen, которая владеет офисными центрами в странах Центральной и Восточной Европы. Покупка акций обошлась Минцу в €475 млн. Инвестиция оказалось очень выгодной — в апреле 2016 года O1 Group договорилась о продаже этих акций австрийскому холдингу Immofinanz за €604 млн.



В октябре финансовая группа «Будущее», объединившая НПФ «Будущее», «Телеком-союз» и др. и подконтрольная Минцу, провела IPO на Московской бирже. O1 Group продала 20% акций ФГ «Будущее» за 11,7 млрд рублей.

7. Владимир Лисин

Оценка дохода: $820 млн



Источник дохода: дивиденды и продажа акций НЛМК



В декабре 2016 года основной владелец НЛМК Владимир Лисин продал небольшой пакет акций (1,5%) и заработал $153 млн. Но основной доход ему обеспечивают дивиденды НЛМК: в отчетном периоде компания выплатила акционерам почти 50 млрд рублей, из которых 42 млрд рублей — доля Лисина.

8. Сергей Галицкий

Оценка дохода: $600 млн



Источник дохода: продажа акций и дивиденды «Магнита»



В первом квартале 2016 года совладелец и председатель правления «Магнита» продал 3,2 млн акций. И продал по хорошей цене — акции розничной сети торговались в районе 10 000-11 000 рублей (спустя несколько месяцев на фоне замедления темпов роста выручки «Магнита» цена акций упала до 8000 рублей). Еще 8,5 млрд рублей Галицкий получил в виде дивидендов от компании.

9. Вагит Алекперов

Оценка дохода: $580 млн



Источник дохода: дивиденды «Лукойла»



В 2016 году «Лукойл» дважды платил дивиденды — на общую сумму в 159 млрд рублей, из которой Алекперов получил около 36 млрд рублей.

10. Владимир Потанин

Оценка дохода: $550 млн



Источник дохода: дивиденды ГМК «Норильский никель» и первый транш от продажи акций Rambler & Co



В 2016 году «Норильский никель» платил дивиденды дважды — по итогам 2015 года и за 9 месяцев 2016 года. Общая сумма начисленных дивидендов составила почти 107 млрд рублей, доля Потанина — около 36 млрд рублей. Кроме того, в январе 2017 года он продал 50% интернет-холдинга Rambler & Co миллиардеру Александру Мамуту. Сумма сделки оценивается в $295 млн, но Потанин получил только небольшую часть — расчеты по сделке займут нескольких лет.