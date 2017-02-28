Россия импортозаместила топливные насосы для авиации

28.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

 

импортозамещение

 

Россия полностью импортозаместила специализированные топливные насосы для моделей самолетов Ил, Ту, Су, Як и вертолетов Ми. Изделия изготовлены  предприятием «Гидравлика», входящим в холдинг «Технодинамика» госкомпании «Ростех». До настоящего времени внебаковые насосы импортировались из-за границы, но сейчас разработана целая линейка отечественных устройств.

В серию новых электроцентробежных насосов (ЭЦН) входят ЭЦН-19А, ЭЦН-45С, ЭЦН-89М, ЭЦН-321МК, ЭЦНР-1А. Разработанные насосы применяются в авиации для откачки топлива из дренажной системы судна, при аварийном сливе топлива, для подачи промывочной жидкости в систему и других операций. Насосы разработаны для самолетов типа Ил, Як, Су, Ту и Бе-200ЧС, применяются также на военно-транспортных вертолетах  модели Ми. Электродвигатели для насосов также изготовлены в холдинге «Технодинамика».

Добавим, все изделия уже прошли необходимые испытания, совсем скоро будет запущено серийное производство. Некоторые ЭЦН уже готовы и отправлены заказчику.

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