Русский УРАЛ NEXT! Шедевр, который не ждали

28.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Русский УРАЛ NEXT! Шедевр, который не ждали

Урал Next — новый российский грузовой автомобиль повышенной проходимости, производящийся на Уральском автомобильном заводе в Миассе.Впервые модельный ряд был представлен на 16-й международной специализированной выставке «Строительная техника и технологии — 2015» в Москве. До этого первый опытный образец был выставлен на обозрение на городской площади Миасса в марте 2014 года. В продажу новая модель поступила 26 ноября 2015 года
Выпускается параллельно с предыдущей моделью Урал-4320, в отличие от которой новый грузовик является гражданской продукцией и не поставляется в армию

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 2 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
76, за 0,307