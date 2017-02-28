Русский УРАЛ NEXT! Шедевр, который не ждали

Урал Next — новый российский грузовой автомобиль повышенной проходимости, производящийся на Уральском автомобильном заводе в Миассе.Впервые модельный ряд был представлен на 16-й международной специализированной выставке «Строительная техника и технологии — 2015» в Москве. До этого первый опытный образец был выставлен на обозрение на городской площади Миасса в марте 2014 года. В продажу новая модель поступила 26 ноября 2015 годаВыпускается параллельно с предыдущей моделью Урал-4320, в отличие от которой новый грузовик является гражданской продукцией и не поставляется в армию